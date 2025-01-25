國一楊梅休息站電動車自撞起火 目擊者忙救6孩童

國道1號北向70公里處楊梅休息站，今天晚間7點26分左右，一輛電動車撞上分隔島起火燃燒，車上共8人受困。（桃園市消防局提供）

2025/01/25 22:36

〔記者陳璟民／桃園報導〕國道1號北向70公里處楊梅休息站，今天晚間7點26分左右，一輛電動車撞上分隔島起火燃燒，車上共8人受困，救護人員於7點35分趕赴現場發現男駕駛已明顯死亡，其餘7人送醫搶救中。有消息傳出其中一名孩童也確定死亡，計為2死2人OHCA（無生命跡象）及4人重傷，目擊者談及當時狀況仍心有餘悸。

「燒了也要救！」協助進入車內救出4至5名孩童的新竹30歲男子張宇揚說，當時他在休息站停車區內車上，第一時間都能感受到事故車輛的巨大撞擊波，下車查看該輛車車頭已經起火，迅速向後延燒，國道警察到場迅速拿起滅火器滅火。

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張先生說，他與另外一位年約40歲的男子也協助救人，由於駕駛座陷入火海，所以當下先搶救後座小朋友，但他們全部疊在一起，且被安全帶纏繞，他持剪刀進入車內剪斷安全帶，陸續抱出受困癱軟的小孩，其中有一個小孩無意識的呻吟著，隨後到場的消防人員到場則是搶救副駕駛座上女子。

國道1號北向70公里處楊梅休息站，今天晚間7點26分左右，一輛電動車撞上分隔島起火燃燒。（記者陳璟民攝）

事故車輛拖離現場。（記者陳璟民攝）

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