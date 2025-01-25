獨家》北部黑幫火併 免費誘泰騙局傳「有力人士」介入恐成中部治安隱憂

雙方已進入贖金賠償協商階段。（民眾提供）

2025/01/25 19:54

〔記者許國楨／台中報導〕有國人去年底接受免費招待前往泰國，結果整團被賣掉，中部地區也有一對直播主夫妻被誘赴泰，至今共8人生死未卜，相關人口販運手法也浮現，近日傳出「有力人士」出面主持公道，找上牽線騙出國的仲介處理贖金並索賠，只是協商過程並不順利，甚至雙方對話已現火藥味，恐成過年前治安隱憂，引發警方高度關注。

8名國人去年底被騙赴泰整團賣掉，3名婦人中2位透過親友直接付贖得以返台，連同另位婦人，以及同團5名確定已被轉賣年輕人，6人目前仍處失聯狀態；中部地區一對直播主夫妻，為增加禮物打賞收入，被對方以前提是必須玩高空彈跳等刺激活動為由，招待機加酒赴泰，未料隨即被轉賣至緬甸詐騙園區，至今已超過2個月，生死未卜。

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近期傳出有黑道介入找上相關「仲介」出面逼吐先前兩名被害人付出的贖金，並索賠精神創傷損失，連同目前還在緬甸的同團另名婦人，以及這對直播主夫妻檔，都必須代付贖金營救，仲介方一度認為理虧，原口頭允諾以分期付款方式處理贖金事宜，未料隨即反悔產生變數。

據了解，仲介方請出號稱在中部黑白兩道都很吃得開的「有力人士」主持公道，目前雖未正式碰面，仍處於「王不見王」階段，但雙方所謂的發言人卻在相關群組中開戰，且言詞中已逐漸出現火藥味，若談判破裂或因意外引發衝突，只要一個擦槍走火都可能導致失控，威脅社會治安。

由於北部接連發生黑幫火併案件，近期中部幫派活動頻繁，黑幫蠢蠢欲動，據透露，部分號稱「黑白通吃」人士以協商之名介入跨境犯罪，意圖壯大自身勢力甚至從中牟利，引發高度關注，警方目前已掌握初步情資，密切監控相關人士，防止進一步事端發生。

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有一方聲稱已委託「有力人士」主持公道。（民眾提供）

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