三環幫大哥劉憲治疑轉身逃跑 後背中彈至少2槍

為釐清三環幫大哥劉憲治實際中幾槍，新竹檢警罕見出動X光勘驗車勘驗遺體。（記者黃美珠攝）

2025/01/25 19:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東三環幫大哥劉憲治昨傍晚在自家堂口被仇家「突襲」殞命，5名殺手身分迄今成謎，新竹地檢署今天下午進行解剖複驗，還出動法醫研究所X光勘驗車勘驗遺體，晚間6點半完成複驗。

檢警初步相驗劉憲治的遺體，發現他疑似轉身逃跑時，從後背被射殺至少兩槍，雙手在防禦跟反擊企圖奪刀下激怒殺手，以致手肘、手腕處被砍得刀刀見骨，右手腕處有開放性骨折，懷疑是「防衛兼反擊性」所致，吻合他行事霸道的性格作風。

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今天下午檢警原定2點解剖複驗其遺體以確認死因，而為先行確認劉憲治生前遭到哪些槍械傷害、實際中彈幾發？罕見地先出動法醫研究所的X光勘驗車到場掃瞄遺體，隨後取來他遇害時的衣物比對身體傷痕，以確認是否有刀槍之外的凶器，以致延遲到下午五點過後才開始解剖。

今天會同檢警複驗的是劉憲治妻子和哥哥，小弟們以劉憲治孩子還小為由，希望大家能同理「老闆娘」等家屬，給家屬面對、處理這起悲劇的空間。

而承辦檢察官吳柏萱受訪說，目前只是會同法醫研究所進行影像掃描和解剖程序，相關死因還要做出鑑定報告才知道，有進一步消息或是其他必要情況，將透過竹檢的發言人對外公開說明。其餘細節更基於偵查不公開，包含家屬有何意見或主張，目前都暫時無法對外說明。

新竹地檢署檢察官吳柏萱（前排左2）監督三環環幫大哥劉憲治的遺體，進入X光勘驗車做掃描勘驗。（記者黃美珠攝）

新竹地檢署檢察官吳柏萱說，今天只是完成三環幫大哥劉憲治遺體的掃描勘驗和解剖複驗，還待相關報告出爐才能釐清其真正死因。（記者黃美珠攝）

劉憲治的妻子等家屬會同檢警解剖複驗後，匆匆離開。（記者黃美珠攝）

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