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    首頁　>　社會

    澎湖老翁開瓦斯反鎖浴室 2警拆窗救援化險為夷

    白沙警分局接獲民眾報案，指稱有人開瓦斯。（白沙警分局提供）

    白沙警分局接獲民眾報案，指稱有人開瓦斯。（白沙警分局提供）

    2025/01/25 18:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖一名老翁將自己反鎖家中浴室，並打開桶裝瓦斯，情況危及。員警許興德、陳隆緯趕到就聞到濃濃瓦斯味，2員不顧自身危險立即拆窗，從窄小窗台強行爬進浴室內，關閉瓦斯桶並開啟浴室門，隨後將老翁救出送醫，化解危機。

    澎湖白沙警分局西嶼分駐所於昨（24日）接獲110轉報，轄內村莊有民眾企圖開瓦斯。員警許興德、陳隆緯前往處理，經員警詢問在場女子，係其父親（約78歲） 將自己反鎖於家中浴室內，並已將桶裝瓦斯打開。

    經消防單位人員評估，現場瓦斯濃度太高如強行破壞恐會爆炸，建議先退到屋外靜觀其變。

    然老先生自行反鎖於浴室內且已意識不清，員警許興德與陳隆緯擔心吸入過量瓦斯危害安全，遂進入屋內還聽到瓦斯在外洩聲音，不顧自身危險立即拆窗，從窄小窗台強行爬進浴室內，關閉瓦斯桶開啟浴室門，並與消防單位人員合力將老先生移往空氣通風處，在緊急處理後送往醫院救護。

    白沙警分局表示，警員許興德與陳隆緯能夠展現勇智、不畏艱難、秉持同理心並順利救助受難民眾脫困，充分彰顯警察人員隨時隨地為民服務精神，予以高度肯定及讚許。

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    警消破窗而入，將昏迷民眾救出。（白沙警分局提供）

    警消破窗而入，將昏迷民眾救出。（白沙警分局提供）

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