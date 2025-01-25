為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭78歲老婦駕車自撞 電桿傾斜45度嚇壞用路人

    許姓老婦疑似身體不適自撞電桿，車頭凹陷全毀。（警方提供）

    許姓老婦疑似身體不適自撞電桿，車頭凹陷全毀。（警方提供）

    2025/01/25 15:00

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭78歲許姓老婦今天上午10點獨自駕駛豐田銀色轎車，沿宜蘭市南津路往壯圍鄉行駛，疑似身體不適導致未注意車前狀況自撞電桿，所幸僅輕傷，電桿被撞後當場傾斜45度角，嚇壞用路人，不過並未造成附近住戶停電，台電獲報已派人前往搶修。

    宜蘭市南津路今天上午10點發生一起交通事故，78歲許姓老婦駕車沿南津路往壯圍方向行駛，自撞電桿造成輕傷，警消到場立即將她送醫，因撞擊力道猛烈，電桿傾斜45度角，車頭凹陷全毀，擋風玻璃也破碎，滿地油漬及汽車碎片。

    老婦經警方實施酒測值，無酒精反應，對於自撞電桿，透露是因身體不舒服、頭暈導致，才會忽然恍神釀禍，巨大撞擊除讓老婦受到驚嚇，身體也因撞傷送醫，由於電桿被撞到傾斜，台電獲報也立刻到場維修。據了解，電桿受損恐須賠償3萬元。

    宜蘭分局呼籲，民眾行車上路前應考量身體狀況，以維護用路人安全，春節連假人車潮明顯增多，各地路段壅塞，也請小心駕駛，由於行車時間恐拉長，更應養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，並保持行車安全間距，避免發生事故影響行程及興致。

    許姓老婦自撞電桿受輕傷，電桿被撞到傾斜45度角。（警方提供）

    許姓老婦自撞電桿受輕傷，電桿被撞到傾斜45度角。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播