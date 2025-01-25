宜蘭78歲老婦駕車自撞 電桿傾斜45度嚇壞用路人

許姓老婦疑似身體不適自撞電桿，車頭凹陷全毀。（警方提供）

2025/01/25 15:00

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭78歲許姓老婦今天上午10點獨自駕駛豐田銀色轎車，沿宜蘭市南津路往壯圍鄉行駛，疑似身體不適導致未注意車前狀況自撞電桿，所幸僅輕傷，電桿被撞後當場傾斜45度角，嚇壞用路人，不過並未造成附近住戶停電，台電獲報已派人前往搶修。

宜蘭市南津路今天上午10點發生一起交通事故，78歲許姓老婦駕車沿南津路往壯圍方向行駛，自撞電桿造成輕傷，警消到場立即將她送醫，因撞擊力道猛烈，電桿傾斜45度角，車頭凹陷全毀，擋風玻璃也破碎，滿地油漬及汽車碎片。

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老婦經警方實施酒測值，無酒精反應，對於自撞電桿，透露是因身體不舒服、頭暈導致，才會忽然恍神釀禍，巨大撞擊除讓老婦受到驚嚇，身體也因撞傷送醫，由於電桿被撞到傾斜，台電獲報也立刻到場維修。據了解，電桿受損恐須賠償3萬元。

宜蘭分局呼籲，民眾行車上路前應考量身體狀況，以維護用路人安全，春節連假人車潮明顯增多，各地路段壅塞，也請小心駕駛，由於行車時間恐拉長，更應養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，並保持行車安全間距，避免發生事故影響行程及興致。

許姓老婦自撞電桿受輕傷，電桿被撞到傾斜45度角。（警方提供）

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