北市男頂「海鮮餐廳」開賭場 送免費餐點當噱頭大賭德撲

23歲黃姓男子，9月份頂下台北市中山北路一段某大樓內海鮮餐廳開設賭場。（記者鄭景議翻攝）

2025/01/25 13:04

〔記者鄭景議／台北報導〕23歲黃姓男子，9月份頂下台北市中山北路一段某大樓內海鮮餐廳開設賭場，還以贈送免費餐點及美女荷官當噱頭引客，中山分局警方22日前往查緝，查獲負責人及賭客等22人，依法送辦。

據了解，黃男中山北路大樓內海鮮餐廳有意休業，趁勢以一個月15萬元租金為代價，將餐廳頂下，把餐桌撤光改擺德撲桌，在網路上刊登舉辦「限時錦標賽」廣告，並以舊帶新折扣、贈送餐點、美女荷官等噱頭藉以招攬不特定賭客聚賭。

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中山分局獲報後成立專案小組，掌握事證後22日持搜索票前往查緝，現場查扣犯罪所得48萬餘元、籌碼、賭具、點鈔機、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物。

警方現場查獲負責人、荷官4名、工作人員2名及賭客15名，共計22名，全案依涉嫌公然賭博罪移送賭客15人，並將經營職業賭場之負責人及員工等7人依涉嫌刑法營利賭博罪移送地檢署偵辦。

警方查扣犯罪所得48萬餘元、籌碼、賭具、點鈔機、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物。 （記者鄭景議翻攝）

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