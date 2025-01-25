警官外遇富家千金 二審駁「尼采法官」認定、判賠15萬

台南某分局前所長世美（化名）疑與陳姓千金婚外情，一審判原告敗訴，二審採信照片與證言，認定侵害配偶權，判賠精神慰撫金15萬元。（記者王捷攝）

2025/01/25 12:19

〔記者王捷／台南報導〕曾在台南某分局任職所長的世美（化名），疑與陳姓老闆的千金外遇，世美的呂姓太太提告侵害配偶權，一審台南地院遇到「尼采法官」，引用詩人尼采「愛情不是一種制度」判呂女敗訴，二審台南高分院重新認定證據，採信世美、陳千金侵害配偶權，要賠償呂女精神慰撫金15萬元。

呂女發現世美與陳千金外遇後，兩人去年5月調解離婚。呂女指出，世美與陳女發展不正當關係，兩人曾多次外出並有牽手、共同看電影及親密合照等行為。但一審時，呂女遇到一「尼采法官」，罕見引用德國詩人、哲學家尼采的金句：「愛情不會成為一種制度。」所以慰撫金也無法成為婚姻的救贖，認定呂女舉證不足，駁回呂女請求。

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二審中，法官重新審查呂女提交的多項證據，認定世美與陳女之間的親密關係，除了一同看電影、雙手緊牽步行至餐廳用餐，並共同搭乘陳女所有的車輛離開等。但世美辯稱，照片為拍攝角度造成誤解，不過二審法院詳細比對照片細節，認定世美的行為明顯超出一般異性朋友間的行為。

此外，呂女的兩名子女提供了關鍵證言。他們表示，曾於世美的手機中見到父親與陳女親嘴、同居的照片，並提到世美與陳女曾帶他們一同外出用餐，證明世美與陳女間已非普通朋友。

台南某分局的警風紀調查報告也成為二審改判的重要依據，世美曾因與陳女的不正常交往受到處分，並被要求調離現職，調查過程中他承認曾住在陳女家中。世美在LINE對話中也向呂女表明「想與另一人生活」，請求呂女放手，法院認為，這些言行已對呂女的身分法益造成嚴重侵害，符合侵權行為情節重大之要件。綜合以上證據，二審判世美與陳千金連帶賠償呂女精神慰撫金15萬元。

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