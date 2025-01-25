酒駕路檢、護鈔、棋牌社臨檢 內湖警守護民眾春節安全

內湖分局在麥帥橋下、南京東路上等交通熱點廣設酒駕路檢點。 （記者鄭景議攝）

2025/01/25 12:07

〔記者鄭景議／台北報導〕年節將至，台北市警方重要節日安全維護工作也已起跑，台北市內湖分局警方近期加強酒駕巡邏勤務外，也致力為民眾申請大額護鈔派遣警力協助，並在易賭博場所，例如棋牌社、休閒會館臨檢查察，還加大巡邏密度，查獲車手、取簿手、毒品案及槍枝案，警方強調法律無假期，會持續守護民眾春節安全。

為保障民眾用路安全，警方持續推動酒駕防制勤務及交通安全宣導，特別針對寒假及春節連假期間人車流量增多的狀況加強執法，內湖分局在麥帥橋下、南京東路上等交通熱點廣設酒駕路檢點。

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警方指出，春節期間也加強金融機構巡邏密度及定點守望，宣導行員共同防搶、阻詐，並與保全人員緊密聯繫，保全人員遇有可疑會立即通報派出所，還在金融機構較多處所附近成立「機動派出所」，守望並協助民眾申請服務事宜，提升見警率以降低可能危害。

春節期間內湖分局也加強巡邏密度，22、23日也線上巡邏查獲槍枝及毒品案件，22日晚間文德派出所警方發現23歲陳姓男子躲在車內吸食可疑菸彈，上前盤查後陳男交出身上菸彈及k他命，經檢驗菸彈含二級毒品依托咪酯，為「喪屍菸彈」，且陳男在盤查過程不但將眼神望向車內，警方懷疑可疑，依法附帶搜查竟在副駕駛座處查獲手槍1把及子彈12顆。

西湖派出所員警也在堤頂大道一段攔查一部轎車，車內飄出明顯毒品味道，當場查獲曾姓駕駛與乘客持有安非他命3包、吸食器及依托咪酯煙彈等毒品。

警方表示，還在節安工作第一天就查獲詐欺車手、取簿手6件，春節期間會持續守護民眾安全。

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台北市內湖分局警方近期加強酒駕巡邏勤務外，也致力為民眾申請大額護鈔派遣警力協助。 （記者鄭景議翻攝）

警方指出，春節期間也加強金融機構巡邏密度及定點守望，宣導行員共同防搶、阻詐，並與保全人員緊密聯繫。（記者鄭景議翻攝）

男在盤查過程不但將眼神望向車內，警方懷疑可疑，依法附帶搜查竟在副駕駛座處查獲手槍1把及子彈12顆。 （記者鄭景議翻攝）

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