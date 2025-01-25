為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒駕路檢、護鈔、棋牌社臨檢 內湖警守護民眾春節安全

    內湖分局在麥帥橋下、南京東路上等交通熱點廣設酒駕路檢點。 （記者鄭景議攝）

    內湖分局在麥帥橋下、南京東路上等交通熱點廣設酒駕路檢點。 （記者鄭景議攝）

    2025/01/25 12:07

    〔記者鄭景議／台北報導〕年節將至，台北市警方重要節日安全維護工作也已起跑，台北市內湖分局警方近期加強酒駕巡邏勤務外，也致力為民眾申請大額護鈔派遣警力協助，並在易賭博場所，例如棋牌社、休閒會館臨檢查察，還加大巡邏密度，查獲車手、取簿手、毒品案及槍枝案，警方強調法律無假期，會持續守護民眾春節安全。

    為保障民眾用路安全，警方持續推動酒駕防制勤務及交通安全宣導，特別針對寒假及春節連假期間人車流量增多的狀況加強執法，內湖分局在麥帥橋下、南京東路上等交通熱點廣設酒駕路檢點。

    警方指出，春節期間也加強金融機構巡邏密度及定點守望，宣導行員共同防搶、阻詐，並與保全人員緊密聯繫，保全人員遇有可疑會立即通報派出所，還在金融機構較多處所附近成立「機動派出所」，守望並協助民眾申請服務事宜，提升見警率以降低可能危害。

    春節期間內湖分局也加強巡邏密度，22、23日也線上巡邏查獲槍枝及毒品案件，22日晚間文德派出所警方發現23歲陳姓男子躲在車內吸食可疑菸彈，上前盤查後陳男交出身上菸彈及k他命，經檢驗菸彈含二級毒品依托咪酯，為「喪屍菸彈」，且陳男在盤查過程不但將眼神望向車內，警方懷疑可疑，依法附帶搜查竟在副駕駛座處查獲手槍1把及子彈12顆。

    西湖派出所員警也在堤頂大道一段攔查一部轎車，車內飄出明顯毒品味道，當場查獲曾姓駕駛與乘客持有安非他命3包、吸食器及依托咪酯煙彈等毒品。

    警方表示，還在節安工作第一天就查獲詐欺車手、取簿手6件，春節期間會持續守護民眾安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台北市內湖分局警方近期加強酒駕巡邏勤務外，也致力為民眾申請大額護鈔派遣警力協助。 （記者鄭景議翻攝）

    台北市內湖分局警方近期加強酒駕巡邏勤務外，也致力為民眾申請大額護鈔派遣警力協助。 （記者鄭景議翻攝）

    警方指出，春節期間也加強金融機構巡邏密度及定點守望，宣導行員共同防搶、阻詐，並與保全人員緊密聯繫。（記者鄭景議翻攝）

    警方指出，春節期間也加強金融機構巡邏密度及定點守望，宣導行員共同防搶、阻詐，並與保全人員緊密聯繫。（記者鄭景議翻攝）

    男在盤查過程不但將眼神望向車內，警方懷疑可疑，依法附帶搜查竟在副駕駛座處查獲手槍1把及子彈12顆。 （記者鄭景議翻攝）

    男在盤查過程不但將眼神望向車內，警方懷疑可疑，依法附帶搜查竟在副駕駛座處查獲手槍1把及子彈12顆。 （記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播