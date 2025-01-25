莽夫火車內暴力拉扯妻子阻離家 乘客見義勇怒嗆「欺負女人」

乘客（圖右）拉住賴男（圖左）的手，阻止他繼續拉扯妻子與行李（圖右下，白衣者）。（記者張瑞楨翻攝社會事新聞影音）

2025/01/25 11:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕一對賴姓夫妻於昨天（24日）因金錢起口角衝突，賴妻提著行李搭火車離家出走，賴男於台鐵區間車2224車次車廂內，強硬且用力拉扯妻子與行李，企圖阻止妻子離家，賴妻當場嚎啕大哭，乘客看不下去，紛紛見義勇為，大聲質疑賴男「欺負女人」，「不可以拉她（賴妻），我們現在在錄影」，鐵路警察局台中分局接獲報案後，員警到場排解並協助賴妻聲請家庭暴力保護令，通知賴妻的哥哥，將賴妻帶回安置休息。

這起乘客見義勇為的過程，也被拍下並上傳網路，錄影畫面顯示，賴男用力拉扯賴妻與行李，不讓賴妻搭車離開，賴妻當場嚎啕大哭，多名男女乘客立刻出手阻止，質疑賴男「你不可以這樣做」，「你不可以這樣欺負她，你好好講」，「可不可以冷靜，坐好，可不可以？」，賴男則回答說，列車快要行駛，他可以拉妻子離開。

請繼續往下閱讀...

乘客又紛紛指責賴男，「不可以拉她（賴妻），我們現在在錄影，你這樣觸犯強制罪」，賴男見眾怒難犯而罷手，鐵警局台中分局員警馳抵，確認是夫妻因金錢問題而爭執，賴男（年近50歲）於列車上，要阻止賴妻離家，警方協助關心賴妻後，通知賴妻的哥哥到場將她帶回家。警方強調，糾紛應理性溝通解決，或報警到場協助，切勿有激烈行為以免觸法。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

賴男（圖左）拉扯妻子與行李（圖下，白衣者），乘客紛紛出手阻止。（記者張瑞楨翻攝社會事新聞影音）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法