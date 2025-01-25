竹東槍擊命案犯案車輛找到了 三環幫劉憲治至少中2槍今解剖釐清

犯下0124竹東槍擊命案的白色豐田轎車已經尋獲。（新竹縣警局提供）

2025/01/25 10:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕昨天傍晚發生的0124竹東槍擊命案，作案的白色豐田轎車在新竹市東區找到了！但是警方初步清查，這部作案車輛並沒有失竊等問題，車籍位於中南部，車主背景單純，何以成為殺手的代步工具，還待傳喚車主到案說明才能釐清。

至於犯下1死5傷命案的5名蒙面男子身分迄今不明，所以新竹縣刑警大隊大隊長李奇勳直言，儘管這宗預謀式的兇殺命案，目前還暫時無法對任何人境管，但他們會加強查緝的腳步，以安定社會人心。

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李奇勳受訪直言，現場至少開了3槍，其中死者、三環幫角頭劉憲治至少身中2槍，致命原因還待今天解剖釐清。

新竹縣警局副局長邱幼媚今天在縣刑大大隊長李奇勳、竹東警分局長吳學安陪同下對外召開0124槍擊命案的首次記者會。

警方說，專案小組昨晚開完專案會議後立刻出動約200名警力，全面根據作案車輛逃跑方向，加強沿線臨檢、攔檢勤務，並調閱監視器畫面後，終於在昨天深夜10點半左右，在新竹市東區慈雲路、近頭前溪的經國橋下偏僻處所尋獲前述作案車輛，車目前拖回保管安置並將進行採證鑑驗。

李奇勳說，車主身分背景單純，但不排除涉案，必須等到女車主到案說後才能進一步釐清，殺手是否衝著劉憲治個人而來？是幫派之間的利益糾紛導致殺機？這些統統都還在調查當中。

警方說，昨天（24日）傍晚竹東發生的前述槍擊命案，現場6名傷患經送醫救護後，1人不幸死亡，5人還在醫治療中。其中包含死者劉憲治在內共有2人中槍，其餘4人都是受到類似開山刀或西瓜刀的刀傷。

邱幼媚說，事發後竹東分局立刻派員到醫院對傷者進行戒護，確保其安全及詢問案發經過，警局鑑識人員也到場採集相關跡證送驗比對。

刑事局局長周幼偉指示該局偵查第2大隊隊長李泱輯帶員南下協助偵辦外，新竹地檢署主任檢察官蔡宜臻、承辦檢察官吳柏萱偕同法醫楊敏昇到現場勘驗並指揮偵辦。

後續刑事局長周幼偉、新竹縣警局長宣介慈聯手在竹東分局共同召開專案會議整合情資且分配任務，復經快速調閱案發現場、周遭及沿路監視器，鎖定涉案車輛，且已尋獲該車及完成採證，持續追查犯嫌身分中。

犯下0124竹東槍擊命案的白色豐田轎車已經尋獲。（新竹縣警局提供）

新竹縣警局副局長邱幼媚（中）今天早上率領縣刑大大隊長李奇勳（右）、竹東分局長吳學安（左）對外首度召開案情記者說明會。（記者黃美珠攝）

為了緝凶，新竹縣警局昨天動員約200名警力全境加強臨檢、路檢等盤查。（新竹縣警局提供）

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