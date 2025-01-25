為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    南投新增科技執法「開單王」出爐 南投市竟墊底

    南投縣新增南投市、水里鄉、國姓鄉等3處科技執法，上路一個月水里鄉取締78件成為「開單王」。（記者劉濱銓攝）

    南投縣新增南投市、水里鄉、國姓鄉等3處科技執法，上路一個月水里鄉取締78件成為「開單王」。（記者劉濱銓攝）

    2025/01/25 11:26

    〔記者劉濱銓／南投報導〕為擺脫「行人地獄」惡名，南投縣警察局去年12月起在南投市、水里鄉、國姓鄉新增路口科技執法，惟上路1個月，「開單王」竟是水里鄉的78件，南投市則以33件墊底；警方表示，水里鄉執法路段是前往日月潭、玉山園區的重要道路，應是外地車輛多、用路人不察，取締件數才會最多。

    南投警方指出，去年12月新增路口科技執法，分別是南投市三和三路與復興路口，國姓鄉中興路與成功街口，以及水里鄉中山路一段與八德街口等3處，違規取締包含闖紅燈、行車不禮讓行人，以及超速等，統計執法1個月後，以水里鄉78件違規最多，國姓鄉60件居次，南投市33件墊底。

    分析南投市違規數量遠不及水里、國姓鄉，應是市區路段行人、機車往來較多，用路人多半會留意，但在水里的執法路段，因屬於外環道路，加上還是前往日月潭、信義鄉，以及玉山的觀光要道，外地車輛多，往來車速快，取締數量才會居冠，國姓鄉則是市區道路與觀光道路兼具，取締量介於兩者之間。

    警方強調，科技執法主要是保障行人、落實速度管理，民眾行車不論在市區或郊區，都應依速限行駛，在路口切勿闖紅燈，以維護交通安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播