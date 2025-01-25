南投新增科技執法「開單王」出爐 南投市竟墊底

南投縣新增南投市、水里鄉、國姓鄉等3處科技執法，上路一個月水里鄉取締78件成為「開單王」。（記者劉濱銓攝）

2025/01/25 11:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕為擺脫「行人地獄」惡名，南投縣警察局去年12月起在南投市、水里鄉、國姓鄉新增路口科技執法，惟上路1個月，「開單王」竟是水里鄉的78件，南投市則以33件墊底；警方表示，水里鄉執法路段是前往日月潭、玉山園區的重要道路，應是外地車輛多、用路人不察，取締件數才會最多。

南投警方指出，去年12月新增路口科技執法，分別是南投市三和三路與復興路口，國姓鄉中興路與成功街口，以及水里鄉中山路一段與八德街口等3處，違規取締包含闖紅燈、行車不禮讓行人，以及超速等，統計執法1個月後，以水里鄉78件違規最多，國姓鄉60件居次，南投市33件墊底。

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分析南投市違規數量遠不及水里、國姓鄉，應是市區路段行人、機車往來較多，用路人多半會留意，但在水里的執法路段，因屬於外環道路，加上還是前往日月潭、信義鄉，以及玉山的觀光要道，外地車輛多，往來車速快，取締數量才會居冠，國姓鄉則是市區道路與觀光道路兼具，取締量介於兩者之間。

警方強調，科技執法主要是保障行人、落實速度管理，民眾行車不論在市區或郊區，都應依速限行駛，在路口切勿闖紅燈，以維護交通安全。

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