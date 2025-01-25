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    過年前撞到「移動豪宅」麥拉倫 阿嬤這下難過年了

    高雄黃姓老婦騎車撞到千萬跑車，網友笑稱「這下年很難過了」。（民眾提供）

    高雄黃姓老婦騎車撞到千萬跑車，網友笑稱「這下年很難過了」。（民眾提供）

    2025/01/25 10:26

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕73歲黃姓老婦騎機車行經苓雅區政、安康路口時，疑前方號誌轉為紅燈時，黃婦未保持安全距離，擦撞到一輛千萬麥拉倫跑車，警方獲報到場處理，確認雙方沒有酒駕，但黃婦這一撞，至少10萬元維診費跑不掉，網友笑稱：「阿嬤這下難過年了」。

    警方指出，24日中午11點55分，苓雅區憲政路與安康路口發生車禍，警方獲報到場處理時，發現黃姓老婦騎車擦撞千萬麥拉倫跑車的右後保險桿，開車的林姓男子（30歲）和黃婦都沒有受傷，兩人經檢測後確認也沒有酒駕。

    警方初判事故原因，應是前方路口號誌轉為紅燈時，麥拉倫跑車緩慢停下，但黃婦未保持兩車並行間隔距離，導致擦撞林男自小客車，但詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

    雖然跑車只是小擦傷，但網友推估修車費至少10萬元，如果肇事主因出爐，確認是黃婦要負擔較重的責任，再加上沒有保險幫忙的話，黃婦與「移動豪宅」擦撞，肯定賠到脫褲，這下子這個年一定很難過。

    高雄黃姓老婦騎車撞到千萬跑車，網友笑稱「這下年很難過了」。（民眾提供）

    高雄黃姓老婦騎車撞到千萬跑車，網友笑稱「這下年很難過了」。（民眾提供）

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