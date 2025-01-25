輪胎灌水泥占路 台中五分局年前取締路霸「大掃除」

少數居民把輪胎灌水泥，甚至串連用來占路，行為頗為誇張。（五分局提供）

2025/01/25 09:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第五分局轄區是北屯，五分局結合台中市政府府環保局，針對道路上「路霸」，即日起至2月3日執行「清道專案」，要將通行空間還給行人，其中，最多的是用樹木盆栽或腳踏車、機車等雜物占用馬路，但最誇張的則是把汽車輪胎灌水泥，甚至數個灌滿水泥的輪胎，串連在一起占路，五分局強調，會先開出勸導單公告，要求行為人限時清除，如仍繼續占用，將與環保局直接強制清除，且開出1200至2400元罰鍰的罰單。

五分局執行上述專案發現，占用馬路最常見的物品，是花盆，其次是路檔（含交通錐、鐵拒馬）、腳踏車、機車，但也有相當誇張的輪胎灌水泥，或鐵桶灌入水泥，有一住戶就用了10多個灌水泥的輪胎，外加灌水泥的桶子占馬路，而且還把灌水泥的輪胎，每3個串連一起，讓外人難以搬動。

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五分局指出，路霸的定義，是指在道路（含騎樓及人行道）置放足以妨礙交通的東西，或是未經許可設置廣告牌等，清道專案的目標就是要掃除這些違規占用道路的物品，將道路淨空，避免影響路人通行，只要民眾檢舉或警方發現有路霸時，就會先開出勸導單公告，並且要求行為人限時清除路霸，如仍繼續占用，警方就會與環保局直接強制清除，對違規者依道路交通管理處罰條例第82條第1項規定，開出1200元至2400元罰鍰的罰單。

五分局強調，此勤務是針對北屯區內佔用道路、騎樓及人行道的交通錐、鐵拒馬及盆栽等雜物進行取締，只要限期內未改善的障礙物，將一律清除，展現積極維護交通的決心外，彰顯中市以人為本的交通理念。

五分局長劉其賢呼籲，無論是商家及住家，應確實保持騎樓及道路的暢通，民眾若有發現騎樓、人行道或道路上有路障阻礙交通，可立即撥打110或轄區派出所電話報案，共創友善的道路環境。

少數居民把輪胎灌水泥，甚至串連一起用來占路，行為頗為誇張。（五分局提供）

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