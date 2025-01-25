東彰道路28公里無測速被飆仔盯上！警：加強巡邏防飆

全長28.2公里的彰化縣東彰道路寬敞筆直，地方盛傳被飆仔盯上，警方將加強防飆勤務。（資料照）

2025/01/25 09:42

〔記者湯世名／彰化報導〕全長28.2公里的彰化縣東彰道路，串連花壇鄉至二水鄉，最後一段從花壇鄉台74甲線至大村鄉中正東路約3.7公里昨天（24日）通車，旋即有用路人上路嘗鮮，不過全線無測速照相桿或科技執法，通車前地方即盛傳恐淪飆仔飆車天堂，警方對此表示將加強巡邏防飆。

東彰道路是彰化縣繼台1線、縣道137線後，第3條南北向主要道路，總經費88億元，由中央補助興建，起點自花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口（台74甲線9K+960），終點至二水鄉東彰南路一段與民生路口（縣道141）。

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東彰分中段、南延段、北段開發，中段道路於2018年通車，可從高鐵彰化站連接至台76線（林厝交流道），南延段於本月12日通車，而北延段分兩階段，本月18日先開通大村至員林路段，24日則完成大村至花壇段，終於全線通車。

縣府昨天在花壇舉辦通車典禮，未來從台74甲線可直達二水地區，原需75分鐘的車程，縮短至僅約30分鐘，讓交通更順暢。東彰北段經過花壇、大村、員林，全長約10.4公里，道路寬28公尺，速限70公里。南延段因路幅較小，限速60公里。

昨天通車典禮過後，有許多用路人立即上路嘗鮮，不過全長28.2公里的東彰道路，全線無測速桿或科技執法，由於整條道路寬敞筆直，地方盛傳恐將淪為飆仔的飆車天堂。

彰化縣警局交通隊對此指出，由於甫全線通車，還要依據交通流量數據，納入縣府交通處、地方意見後，再行評估是否設置測速桿或科技執法；近期則是要求轄區分局加強巡邏，絕對不容許有飆車行為。

全長28.2公里的彰化縣東彰道路寬敞筆直，全線無測照，地方盛傳被飆仔盯上。（資料照）

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