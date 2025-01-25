南部某住持發願設育幼院 反遭詐4100萬元…台灣佛教總會釋見引開示

圖為警政署打詐儀表板。（圖擷取自警政署網站）

2025/01/25 00:38

〔記者葉永騫／屏東報導〕南部地區一名住持想設立育幼院，照顧貧苦無依兒童，誤信詐騙集團投資賺錢的老梗，被騙了4100萬元，台灣佛教總會秘書長、屏東縣佛教會理事長釋見引特別提醒出家僧眾一定要注意，不要因為想行善而生出貪念，導致被詐騙。

去年全國發生詐騙案高達22萬餘件，財損1300多億元，是屏東縣2年的總預算，而屏東縣去年也有5900多件，財損24億餘元，縣長周春米在春節前還特別向民眾宣導防詐。

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屏東縣佛教會理事長釋見引也利用出家僧眾聚會時提醒說，詐騙的手法相當多樣化，由於出家僧眾很少接觸外界，也比較善良、單純，所以很容易受騙，南部地區有一名住持因為想設立一家育幼院照顧貧苦無依的兒童，但是錢不夠設立，心心念念之下，沒想到卻被詐騙集團利用，以投資的方式詐騙住持把錢投資到股市、虛擬貨幣等方面，騙稱可以很快就賺到錢，不需要再向外界募款，並且可以長期獲利，讓住持誤信後將4100萬元全數投資了，結果全被詐騙，釋見引提醒僧眾，不能因為出於善心而產生了貪念，一定要把持本心。

屏東縣警察局長戴台㨗表示，屏東縣並沒有接獲報案，警方已經進行關切及了解，初步了解就是以假投資的方式來詐騙，可能是出家人較少吸收外界的資訊，才會被騙，據了解，這名被騙者遭詐騙4100萬元，除了自己的2000萬元外，還有向朋友募集2100萬元，沒想到全數都付諸流水。

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