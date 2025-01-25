獨家》「免費出國」賣掉延燒！直播主夫妻被「超抖幣」誘泰 生死未卜

抖音平台上沖出火箭的「超抖幣」禮物。（王元照提供）

2025/01/25 00:23

〔記者許國楨／台中報導〕8名國人上月初接受免費旅遊招待前往泰國，結果整團被賣到緬甸，至今仍有6人音訊全無。近日又傳出，中部一對直播主夫妻，為增加抖音平台禮物打賞收入，被對方以前提是必須玩高空彈跳等刺激活動為由，招待機加酒赴泰，未料隨即被轉賣緬甸詐騙園區，至今已超過兩個月，生死未卜。

8名國人去年底接受旅遊招待前往泰國整團賣掉。3名年紀較長婦人中的2位，透過親友付贖後得以返台；另位婦人以及同團5名年輕人確定被轉賣，共6人仍失聯。5名年輕人3天內就被送到詐騙園區，即使聽聞有人仍設法籌錢還是被轉賣，配合從事詐騙不法。

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而此事件持續延燒，近日又傳出中部一對直播主主妻，早在去年11月就被騙到泰國賣掉，也是直播主的專業魔術師王元照「可樂」表示，直播主最主要收入是觀眾及粉絲送的禮物，可以換現金，模式大概是粉絲在線上下任務，諸如演奏樂器、唱歌等才藝表演，或是後空翻、賞巴掌、扶地挺身等動作，依難度決定禮物。

例如一朵玫瑰抖幣1塊，手捧愛心100塊抖幣，以此類推，最大禮物是沖出火箭等畫面的「超抖幣」2萬4千塊，若以接近1比3換算，抖幣3塊可以換1塊台幣，許多直播主為此使出渾身解數，就是希望獲得折合台幣約8千元「超抖幣」，而台灣也有直播主公會，跟國外抖音平台配合，訓練直播主。

期間有不肖人士得知這對年約30多歲的年輕夫妻檔，有3名小孩要養，經濟壓力大，混在粉絲中慫恿他們「要玩就玩大一點」，故意刺激他們嚐試在台灣不常見的高空彈跳極限運動、飛行傘等活動；再以免費招待送來回機票食宿赴泰，只要完成這些項目就有超抖幣禮物。結果兩人到泰國一下飛機，就被帶上車後直接押到緬甸轉賣詐騙園區。

王元照說，其實類似手法多年前就出現，一名在抖音擁有十多萬粉絲直播主，被詐團「包吃包住、底薪5萬、獎金另計」騙到泰國打工掉入陷阱，下場慘不忍睹。而這對夫妻遇到進化版手法，堪稱是完美詐騙套路，至今已超過2個月仍生死未卜，相當恐怖。王元照提醒國人還沒登機都有機會逃跑，不要相信高報酬的事情，到頭來付出代價更高。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

王元照提醒國人不要相信高報酬的事情，到頭來付出代價更高。（王元照提供）

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