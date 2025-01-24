舢舨林口海岸翻覆2印尼船員獲救 1台籍男子搜救中

台電林口發電廠前海岸今天下午傳出舢舨翻覆，造成三人落海。（記者吳仁捷攝）

2025/01/24 23:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕台電林口發電廠前海岸今天下午傳出舢舨翻覆，有3人落海，海巡署第三巡防區獲報，派遣北部分署第八岸巡隊及艦隊分署第二（淡水）海巡隊PP-3598巡防艇馳援，將2名印尼籍船員救上岸，至於另名台籍男子仍失蹤，海巡、消防漏夜搜救中。

新北市消防局今天下午4時37分獲報，林口發電廠岸邊傳出一艘舢舨翻覆，轉報海巡署第三巡防區指揮部支援，海巡人員趕抵現，發現兩名印尼籍船員攀爬到消波塊待援，海巡、消防人員聯手將2人救上岸，2人幸均意識清楚，但呈現失溫情形，其中1人多處輕微擦傷，立即給予毛毯保暖、送醫。

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據了解，遇險舢舨為「順O168」，進入林口下罟子漁港遭浪襲翻覆，船上3名人員（1名台籍、2名印尼籍）落海，目前1名台灣籍船員仍未尋獲，海巡會同消，擴大搜索範圍，全力協尋失蹤人員。

海巡隊巡防艇馳援，將兩名印尼籍船員救上岸。（記者吳仁捷攝）

海巡隊巡防艇馳援，將兩名印尼籍船員救上岸。（記者吳仁捷攝）

海巡隊巡防艇馳援，將兩名印尼籍船員救上岸。（記者吳仁捷攝）

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