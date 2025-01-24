1/24 大樂透4.3億落台中！今彩539頭獎開出3注

1月24日開獎的第114000007期大樂透頭獎開出1注，第1140000021期今彩539開出3注。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/24 23:13

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（24日）開獎的第114000007期大樂透頭獎由台中市烏日區烏日里新興路608號1樓的「旺伯彩券行」開出，獨得4.3億元；今彩539頭獎開出3注，分別由基隆市中山區西榮里西定路56號的「芊煜商行」、新北市樹林區保安街2段170之1號1樓的「鴻發彩券行」和嘉義縣民雄鄉東榮村民生路2-3號一樓的「陸玖玖彩券行」開出，每注可得800萬元。

大樂透春節加碼「大紅包」開出25組，總中獎注數28注；「小紅包」開出42組，總中獎注數51注。

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第114000007期大樂透中獎號碼「06、22、23、30、36、37。特別號：13」頭獎1注獨得，可得4億3234萬5942元；貳獎摃龜；參獎共123注中獎，每注可得4萬7611元；肆獎共265注中獎，每注可得1萬4206元；伍獎共5606注中獎，每注可得2000元；陸獎共7474注中獎，每注可得1000元；柒獎共7萬5680注中獎，每注可得400元；普獎共10萬1626注中獎，每注可得400元。

第114000007期49樂合彩中獎號碼為「06、22、23、30、36、37」。四合2注中獎，可得20萬元；三合共94注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2775注中獎，每注可得1250元。

第114000021期今彩539中獎號碼為「05、09、12、14、31」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共256注中獎，每注可得2萬元；參獎共8914注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬1518注中獎，每注可得50元。

第114000021期39樂合彩中獎號碼為「05、09、12、14、31」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共304注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1539注中獎，每注可得1125元。

第114000021期3星彩中獎號碼為「084」，壹獎共31注中獎，每注可得5000元。

第114000021期4星彩中獎號碼為「5570」，壹獎共23注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出25組，總中獎注數為28注，其中23組為單注中獎、各得獎金100萬元，1組為2注均分，1組為3 注均分；春節小紅包開出42組，總中獎注數為51注，其中33組為單注中獎、各得10萬元，9組為2注均分。台彩表示，目前累積開出大紅包組數為25組、剩餘455組，累積開出小紅包組數為42組、剩餘758組，下期（25日）繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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