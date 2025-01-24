從事兩岸地下匯兌 屏東縣議員郭再添判囚

屏東縣議員郭再添。（資料照）

2025/01/24 23:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕無黨籍屏東縣議員郭再添被控從事兩岸地下匯兌，金額達新台幣1350萬元，經地院依涉嫌違反銀行法，判處徒刑4年，他不服上訴，被高等法院高雄分院駁回。

判決書指出，2017年5月30日起至隔年9月12日，郭再添涉嫌以其申辦華南銀行和第一銀行帳戶，作為收受台灣地區資金與大陸地區間地下匯兌帳戶。

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郭男為客戶蘇姓等7人，辦理異地間款項收、付之匯兌行為，清理客戶與第3人間債權債務關係，或完成資金轉移，而辦理新台幣與人民幣匯兌業務，合計從事地下匯兌達新台幣1358萬元。

郭應訊雖坦承該2帳戶內，確有款項匯入，但辯稱，匯款人全部都不認識，匯款目的是普洱茶跟石斑魚的貨款，他是因要收取茶葉款項，帳戶才收到這些錢，跟他買茶葉的人，不知道叫誰匯的，否認犯行。

屏東地院認為郭所辯不足採信，依非法辦理國內外匯兌業務罪，判處有期徒刑4年，他不服上訴，要求改判無罪，還他清白。

高雄高分院調查，若如郭男所說，這些款項是買賣普洱茶跟石斑魚的貨款，理應能提出買賣合約、訂單明細、出貨單據、交易傳票及發票、帳冊等相關資料，但迄今未能提出任何證明，因此判決駁回，仍可上訴。

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