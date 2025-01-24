疑垃圾車載餘燼倒貯坑！高雄南區資源回收廠大火 3區快緊閉門窗

高雄市南區資源回收廠今晚7時10分引發火警，起火點為廠內貯坑。（記者蔡清華翻攝）

2025/01/24 22:26

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市南區資源回收廠今晚7時10分引發火警，起火點為廠內貯坑，消防局出動24車50人及消防機器人4台，目前射水搶救中。環保局表示，疑垃圾車載運民眾丟棄餘燼廢棄物，倒入貯坑造成，目前各區垃圾收運仍維持正常。

環保局表示，清潔隊一輛垃圾車疑遭民眾丟棄餘燼廢棄物至垃圾壓縮艙內，該車輛於今晚間7時06分至南區資源回收廠傾倒垃圾後，引發貯坑起火燃燒，環保局立即通知消防隊前往救火，因廠內貯坑料位過高，火勢不易撲滅，目前仍在搶救中。

請繼續往下閱讀...

瓦斯罐應排空交資收車 奶粉加水當廚餘回收

環保局指出，目前風向為偏西北風，導引污染物向東南傳遞，空氣品質受影響區域：大寮區、林園區、小港區，下風處須留意可能受異味影響，提醒市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出請戴好口罩。環保局將持續追蹤最新空氣品質狀況。

由於目前正值年關，民眾年終大掃除期間，環保局呼籲，鋰電池及行動電源交付資收車或超商，高壓瓶罐（如瓦斯罐等）排空後交付資收車，粉狀物（如奶粉）加水後廚餘回收，香灰金紙澆水裝袋丟垃圾車，瓦斯桶滅火器交付原購買店家回收，勿將餘燼、易燃廢棄物或爆裂物丟入垃圾車。

消防局出動24車50人及消防機器人4台，目前射水搶救中。（記者蔡清華翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法