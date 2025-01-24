鄧文聰買D3土地案獲交保北檢抗告 高院最快明裁定

前幸福人壽董事長鄧文聰。（資料照）

2025/01/24 22:59

〔記者楊國文／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰掏空資產127億元，被判刑27年徒刑定讞；鄧又被查出購買「全台最貴」停車場的北市信義計畫區D3土地時，涉利用海外紙上公司匯洗款項來台被起訴，北院今諭知鄧以600萬元交保；北檢提抗告，高等法院今晚已受理，組成合議庭審理中，

北院今晚將抗告卷證送交高等法院，高院分案組成合議庭審理，由姜麗君法官擔任受命法官，審判長是宋松璟，陪席法官鄭昱仁。今晚不會做出裁定，最快明天有裁定結果。

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台北地檢署指控，鄧文聰以董事長身分，2008年至2010年間，透過自己所設海外紙上公司英屬維京群島「MERCURIC」公司，要向瑞士百達（PICTET）銀行質借，並以有數千萬美元資產的幸福人壽為擔保，質借5900萬美元（折合台幣17.7億多元），2009年分兩次透過鄧實際控制的瑞士信貸香港分行及新加坡分行的2個帳戶，將其中的1675萬美元輾轉從瑞士匯洗款項至香港及新加坡，轉匯回台。檢方發現，鄧用這筆錢作為北市信義計畫區「D3」土地的部分購地款。

北院指出，今晚訊問鄧文聰後，諭知鄧以600萬元交保，並限制住居於北市中正區的住處，同時限制出境、出海8個月，期間，除了天然災害致台北市政府宣布停止上班上課外，鄧須於每日上午9時至下午3時間赴北院法警室報到，每天每上7時30分至晚間9時間，也要持專用手機自拍面部照片，再同步上傳至科技設備監控中心。北檢不服，主張鄧有逃亡之虞，應予羈押，今晚透過北院提起抗告。

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