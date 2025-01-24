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    偷錄女教務主任如廁 高市男師「這原因」改判不用賠

    李姓老師涉偷拍女教務主任如廁等不當行為，被高雄高分院改判不用賠償，示意圖。（資料照）

    李姓老師涉偷拍女教務主任如廁等不當行為，被高雄高分院改判不用賠償，示意圖。（資料照）

    2025/01/24 21:23

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某國小李姓實習老師被控，偷拍林姓女教務主任如廁，被地院判決賠償12萬元精神慰撫金，高等法院高雄分院認為李男確有偷拍意思，但監視器畫面顯示，他並未進入女廁隔間竊錄，改判他勝訴並定讞，李男不用賠償。

    林女指出，2019年11月13日下午，她帶直笛團出賽後回到學校，李男竟尾隨她如廁，意圖性侵未遂。2021年7月7日，李男利用暑假期間校園上班人員較少，尾隨她至女廁，將手機架在隔板上偷錄。

    此外，2023年6月6日，當時學校借用他校講堂，作為舉辦畢業典禮，李男竟偷拍裙底風光，因而要求各賠償20萬元精神慰撫金共60萬元。

    李男則說，林女所指控內容，均無法舉證外，以性騷擾調查報告不成立結案，甚至業經檢方處分不起訴定讞。

    高雄地院開庭調查後，僅認定李男有偷拍林女如廁不當行為，並審酌兩造身分、學歷和經濟狀況，判決他賠償12萬元精神慰撫金，但兩造均不服上訴。

    高雄高分院指出，李男的確有偷拍意思，但勘驗現場監視器畫面顯示，他並沒有進入女廁隔間，把手機架在隔板上偷錄，其涉及妨害秘密罪，並經檢方處分不起訴定讞，雖有道德瑕疵，卻未構成侵權行為要件，改判林女敗訴，李男不用賠償。

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