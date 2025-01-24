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    新北聯醫板橋院區空調燒焦 疏散26病患虛驚一場

    新北市立醫院板橋院區3樓洗腎室傳出燒焦味，預防性撤離26名病患，經檢修是空調機板燒焦。（資料照）

    新北市立醫院板橋院區3樓洗腎室傳出燒焦味，預防性撤離26名病患，經檢修是空調機板燒焦。（資料照）

    2025/01/24 20:47

    〔中央社〕新北市立醫院板橋院區中午傳出3樓洗腎室有燒焦味，院方說，唯恐發生火警，預防性撤離26名病患，經檢修為空調機板燒焦，傍晚已更換完畢，虛驚一場。病患平安返回洗腎室。

    民眾張小姐告訴中央社記者，今天中午12時40分許，市立醫院板橋院區3樓洗腎室，疑似發生火警，有許多病患疏散撤離。

    她說，聯醫板橋院區5樓為附設護理之家，當時，似乎電梯停電，萬一真的是發生火警，護理之家住民的疏散令人擔憂。

    新北市立醫院晚間回應中央社記者詢問表示，當時，洗腎室發生焦味後，先預防性疏散撤離26名洗腎病患，同步通知消防隊；查找後發現是空調系統機板燒焦，但並未起火。26名病患於1小時候返回，繼續洗腎。

    院方表示，幸虧只是虛驚一場，院長項正川也趕到板橋院區向病患致意。空調系統於今天傍晚修復完畢。

    至於護理之家的疏散，醫院表示，重視平時的緊急疏散演練，因都是獨立的防火空間規劃，萬一有火警，除水平移動住民至戶外平台，也可將獨立空間區隔，等待消防隊滅火，不致影響住民安危。

    消防局第一救災救護大隊晚間表示，經查是醫院的其中1顆空調風機控制面板，電線燒熔。

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