鄧文聰掏空幸壽、買D3土地獲交保 北檢抗告

前幸福人壽董事長鄧文聰（右）。（資料照）

2025/01/24 19:56

〔記者溫于德／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰掏空幸壽資產127億元，被裁定應執行27年徒刑、併科罰金8.5億元。鄧另被查出購買北市信義計畫區D3土地時，涉嫌利用海外紙上公司匯洗款項來台，再依違反保險法等罪將他起訴，由台北地院今召開調查庭，命鄧文聰600萬元交保後免予羈押，台北地檢署已提抗告。

北院今表示，今晚訊問鄧文聰完畢後，法官對鄧諭知600萬元交保，並限制住居於北市中正區的住處，同時限制出境、出海8個月，期間除了天然災害致台北市政府宣布停止上班上課外，鄧須於每日上午9時至下午3時間赴北院法警室報到，每天每上7時30分至晚間9時間，也要持專用手機自拍面部照片，再同步上傳至科技設備監控中心。

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鄧文聰於本案遭北檢指控，鄧以董事長身分於2008年至2010年間，透過自己所設海外紙上公司英屬維京群島「MERCURIC」公司，要向瑞士百達（PICTET）銀行質借，並以有數千萬美元資產的幸福人壽為擔保，質借5900萬美元（折合台幣17.7億多元），2009年分兩次透過鄧實際控制的瑞士信貸香港分行及新加坡分行的2個帳戶，將其中的1675萬美元輾轉從瑞士匯洗款項至香港及新加坡，轉匯回台。檢方發現鄧文聰就用這筆錢作為北市信義計畫區「D3」土地的部分購地款。

至於鄧文聰掏空幸壽資產127億元，挪用資金向渣打、瑞士EFG銀行違法質借2200萬美元及2億多美元，被裁定應執行27年徒刑、併科罰金8.5億元。

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