豐原車站公共讀冊吧圖書遭街友變賣 律師：恐構成竊盜罪

豐原車站入夜後，有街友睡在大廳角落。（記者張軒哲攝）

2025/01/24 18:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府文化局為推廣閱讀，在各區設有30座「Reading Bar讀冊吧」，採漂書站模式，有數個與台鐵多個火車站協議設置，乘客可將喜歡的書帶上車或回家閱讀。但有乘客發現，豐原站附近街友深夜將漂書櫃圖書搜刮一空，再當廢紙拿去變賣，讓愛書人大嘆可惜。

台中市讀冊吧是結合閱讀與公共藝術的創意裝置，但近期過年前，有民眾清理數十本圖書放置豐原車站2樓大廳讀冊吧分享，卻被熱心人士提醒，較精美的圖書建議捐給圖書館，否則夜深人靜，附近街友會清空圖書當廢紙變賣。盛洺律師事務所律師徐俊逸表示，若書本所有人的本意是捐出給人借閱，反而在未被告知之情況下被拿去變賣，會有構成竊盜罪之虞。

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鐵路警察局豐原派出所表示，豐原轉運站周邊有少數街友，目前尚未接獲大廳圖書遭搜刮的通報事件，會請員警留意並阻止。

台中火車站有2座讀冊吧，目前補書數量亦穩定，大甲站因設在月台區，就無此情況。台中市文化局表示，中市目前設有30座「Reading Bar讀冊吧」，跳脫傳統借還書模式，提供市民更便利管道取得閱讀資源。讀冊吧由圖書館同仁定期前往維護及補充漂書 ，鼓勵民眾自由取、還書，亦可將想分享的書籍放入與他人分享。豐原車站大廳讀冊吧目前補書數量穩定，後續會加強留意相關情形，讓市民在候車之餘繼續享受閱讀資源。

台鐵公司指出，豐原站內的漂書站由臺中市政府文化局與臺鐵豐原站協議設置在非付費區，旨在讓往來行旅及民眾都能隨時免費借閱和分享書籍。漂書站旁邊也設置椅子讓大家能在讀冊吧看書，也可以將喜歡的書帶回家細品。漂書運動起源於歐洲，著重在閱讀的自由和分享，雖然有時書本無法全數回收，但不阻礙多年來漂書精神的推廣。

目前豐原站內的漂書站內仍有充裕圖書可供閱讀，站方亦會注意書籍流向，必要時將加強營業時間外書籍收納，以及營業時間內書籍的擺放，以維繫漂書站閱讀分享之美意。另有關站外無家者，台鐵仍會與台中市社會局持續關懷妥處。

台中市府文化局為推廣閱讀在豐原火車站設有「Reading Bar讀冊吧」，傳出遭街友變賣。（記者張軒哲攝）

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