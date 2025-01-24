離譜！新北4月嬰顱骨折出血 父母竟扯寵物犬肇禍

王男虐待兒子導致死亡，士院今依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，對王男判刑10年。（示意圖）

2025/01/24 18:59

〔記者溫于德／台北報導〕新北市36歲王男、27歲盧女這對夫妻，被控3年前虐待年僅4個月大的兒子，導致兒子身上多處傷勢，經搶救不治。士林地院指案發時正值疫情嚴重期間，王男身為家中唯一經濟支柱，收入因而受到影響，故對兒子施暴導致死亡；今依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪對王男判刑10年，另依過失致死對盧女判刑2年；可上訴。

2022年6月6日上午10時許，原在菜市場工作的王男因休市沒上班，待在家卻發現兒子踢掉被子、趴睡，且無心跳，緊急叫救護車送醫，兒子仍於當日上午11時許宣告死亡；當時4個月大的兒子，身高、體重只有58公分、3.5公斤。

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檢方調查後認定父母涉嫌用不明物品，使兒子受有陳舊癒合傷口、燙傷與刮擦傷，左側上、下肢也有陳舊性骨折癒合病灶，父母還用不明方式毆打兒子頭部，導致顱骨骨折與顱內出血，依傷害致死罪起訴這對父母。

士院審理時，這對父母都否犯行，辯稱兒子是被家中的寵物犬咬傷，兒子疑似也有「貓哭症」（第5號染色體部分基因缺失）；被傳喚作證的法醫鑑定人蕭開平則說，「貓哭症」是一種基因突變，死者致命傷則是頭部被瞬間大力對撞傷。

父虐嬰判10年 母過失致死判2年

士院依人證、物證指，王男於案發時身為家中唯一經濟支柱，卻受疫情影響致收入不穩定，若遇到兒子哭鬧不止，容易感到煩躁而心生不悅，王男也明知兒子當時剛出生4個月、無法自行閃躲，竟持不明物品以不詳方式虐待，導致兒子全身多處受傷，經搶救不治。

至於盧女已有照看、保護幼童的經驗及能力 ，當下也無不能注意之情事，見王姓丈夫虐待兒子，身為母親卻未立刻將兒子送醫，因此也要對兒子之死負起刑事責任。

士院最終審酌王男、盧女是兒子生長環境中最重要且無可取代的依賴對象，同時對兒子的成長、發育具有決定性的影響，卻未善盡所能保護、照顧兒子的身心健康，導致兒子營養不良、嚴重消瘦，並因受虐丟失生命，決定依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪對王男判刑10年，另依過失致死對盧女判刑2年。

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