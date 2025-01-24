民進黨聲請憲訴法暫時處分、釋憲 憲法法庭年後審理

民進黨總召柯建銘（右三）等人認為憲訴法修正案有違憲之虞，昨向憲法法庭遞狀聲請暫時處分、釋憲。（記者楊國文攝）

2025/01/24 17:36

〔記者楊國文／台北報導〕總統賴清德公布憲法訴訟法修正條文，依法3日內生效，民進黨團總召柯建銘等人，昨赴憲法法庭聲請暫時處分、釋憲，並遞交補充理由陳報書，憲法法庭昨已收案，今天主辦大法官和審查庭開會審理後，確定年前不做任何裁定結果，年後將繼續審理。

法界指出，由於憲訴法修正案經總統公布後，將於25日生效，憲法法庭今日審理時，針對民進黨51位立委和人民聲請案，原本仍依據憲訴法的舊法規定，即以目前大法官8人而言，只要5位參與評議，且過半同意即3人，即可裁准暫時處分規定；不過，下午審理後，認為尚有事項有待調查，確定今天不會做出是否准予暫時處分的裁定。

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由於憲訴法修正案於本月25日生效，但明天起政府機關開始放春節年假，除非有重大意外情事發生，否則憲法法庭將於正式2月3日正式上班後，再繼續審理是否受理釋憲案、及裁准暫時處分。

依據總統賴清德昨公布藍白立委主導三讀通過的憲法訴訟法第4條、第30條和第95條文修正案，暫時處分、釋憲案必須至少10位大法官參與評議；做成違憲宣告時，同意違憲宣告的大官人數不低於9人。

柯建銘昨批評，立院去年將七位大法官被提名人的同意權全部封殺，只剩下8位大法官，但藍白所提憲訴法要求10位大官才能開會、審理違憲變成9位大法官，這是邏輯顛倒，不少法界人士批評修正案造成憲法法庭癱瘓，侵害人民尋求憲法救濟的機會。

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