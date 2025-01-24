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    保五警員喝爛醉 攜槍酒店續攤鬧場下場曝

    台南警四分局獲報酒店鬧事，到場發現傅男持改造手槍，還是保安警察第五總隊警員。（民眾提供）

    台南警四分局獲報酒店鬧事，到場發現傅男持改造手槍，還是保安警察第五總隊警員。（民眾提供）

    2025/01/24 17:16

    〔記者王捷／台南報導〕台南警四分局16日凌晨獲報酒店滋事，警方到場將傅姓男子壓制帶回，不但在他身上起出一把改造手槍，還發現傅男竟是保安警察第五總隊警員。他疑似向謝姓友人購買改造手槍，兩人訊後羈押，傅男也在年前因兩大過免職。

    據了解，還未滿40歲的傅男未婚，原本在台北警察機關服務，2年前好不容易調回南部，在保五任職。16日凌晨，他喝醉了，又獨自到酒店要開包廂，但店家看他喝多了，意識有點不清楚，擔心事後會有消費糾紛，因此以客滿為由請傅男在旁休息，引起傅男不滿，與少爺口角。

    有酒客看到傅男滋事，向警方報案，警方抵達後，傅男原本要離開，但警方擔心他會繼續鬧事，因此打算將他帶回駐地管束，由於傅男已經醉到連自己名字都講不清楚，警員搜尋他的背包，打算找身分證時，發現一把改造手槍，讓現場的酒店員工也很震驚，直說還好當時沒讓傅男到店裡消費。

    傅男到分局後因喝到斷片，除了說槍是朋友給的，根本無法製作筆錄，後來警方循線調查，發現傅男去酒店前就在中西區喝酒，並與謝男見面。

    台南地檢署認為傅男的身分特殊，要求警方追溯槍枝來源。警四分局組成專案小組逮到謝男，但是謝男面對檢察官訊問避重就輕，沒有交代槍枝上游以及與傅男的交易行為，檢方聲押兩人獲准，警方目前還在追查槍枝來源，並調查傅、謝兩人的人際關係。

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