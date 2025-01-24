金門縣警局長黃壬聰第一擊 跨海逮「車手頭」阻詐

金門縣警察局長黃壬聰宣示力推「打詐儀錶板」強化精準防騙，全力打擊詐騙。（記者吳正庭攝）

2025/01/24 17:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局長黃壬聰上任後「第1擊」，宣示力推「打詐儀錶板」強化精準防騙，全力打擊詐騙。黃壬聰並肯定金湖分局近日主動出擊，跨海擒獲1名「車手頭」，涉嫌利誘兩名金門人赴台當車手，及時遏止犯罪擴散。

金湖分局長楊志源說，全案報請金門地檢署檢察官指揮偵辦，查知該名台籍「車手頭」透過友人介紹至金門旅遊，成功誘騙2名在金門打零工，經濟困難的男子前往台灣擔任車手；兩嫌協助詐騙集團提領犯罪所得80萬元後，得款2萬元報酬。縣警局根據「全國打詐專案」，兵分2路，分別在台、金逮獲詐欺「車手頭」及1名金籍嫌犯，經移送地檢署向地方法院聲請羈押獲准，並向上溯源其他共犯。

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上任剛滿1週的黃壬聰，與縣警局刑事警察大隊長吳易泉提醒民眾，正逢歲末年終，歡慶佳節之際，詐欺集團目前正伺機行騙，以虛假投資標的及精心設計的話術，誘騙民眾轉帳匯款，想要在春節前大撈一筆。

黃壬聰說，警政署去年8月31日公布「打詐儀錶板」時，金門當月受理48件詐騙案，財損金額近3500萬元，經過力推各項識詐功能，去年9月至12月，平均每月受理29件，平均財損897.6萬元，今年1月至目前為止，受理12件，顯見在縣警局積極推動打詐措施，已漸收成效，受理報案數呈階梯式的緩降趨勢。

縣警局指出，公布打詐儀錶板以來，金門最常見的詐騙手法依序為，第1名假投資，6件，金額915.7萬元，第2名假買家騙賣家共5件，金額117.7萬元，第3名網路購物詐騙2件，金額4.2萬元。

黃壬聰說，打擊詐騙是當前治安工作重中之重，縣警局成立「金門防詐宣導團」，結合縣府進行聯合宣導，也深入社區「擺攤」宣導，向鄉親推廣「165LINE官方帳號」及「打詐儀錶板」，盼將防詐意識深植於鄉親心中，加強防詐意識。

金門警方派員前往台灣追查詐欺「車手頭」。（金門縣警察局提供）

金門警方在金門逮獲一名車手。（金門縣警察局提供）

金湖分局長楊志源說明，全在報請金門地檢署檢察官指揮偵辦，派員跨海逮獲一名詐欺「車手頭」。（記者吳正庭攝）

金門縣警局局長黃壬聰（右五）率領警局團隊，宣示全力打擊詐騙。（記者吳正庭攝）

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