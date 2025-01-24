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    屏東男酒駕偏離車道 連撞2車受傷送醫

    肇事車輛連撞兩車後車頭嚴重毀損。（警方提供）

    肇事車輛連撞兩車後車頭嚴重毀損。（警方提供）

    2025/01/24 17:03

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉過江路今天（24日）發生一起交通事故，28歲陳姓男子駕駛轎車偏離車道，撞擊兩台停靠路的汽車，並造成民宅前物品受損，陳男受傷送醫，酒測值超標，被依公共危險罪嫌送辦。

    屏縣里港警分局表示，今天清晨4時55分接獲報案，在里港鄉過江路段前有一起交通事故，立即派員前往處理並疏導交通。

    據了解，28歲陳姓男子駕駛轎車由里港鄉過江路由東往西行駛，行經事故路段時偏離車道，先衝到對向車道撞擊路旁停放汽車，接著彈回原車道，撞到另台停靠路旁汽車，並造成住戶民宅前磁磚和盆栽等物品受損；駕駛陳男受傷送醫，意識清楚。

    警方表示，駕駛經酒測後，酒測值為0.3，依酒後駕車公共危險移請屏東地檢署偵辦，並調查相關肇事原因。

    里港警分局呼籲，農曆春節將近，駕駛人飲酒後切勿酒駕，酒駕上路不僅觸法，如發生交通事故，不僅造成自身及其他用路人傷亡，更可能造成家庭破碎，得不償失。另警方於年節期間，亦持續加強取締酒駕專案勤務，杜絕酒後駕車違法行為，並守護民眾安全，安心過好年。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    肇事車輛先衝到對向車道又彈回原車道，路上還有明顯痕跡。（警方提供）

    肇事車輛先衝到對向車道又彈回原車道，路上還有明顯痕跡。（警方提供）

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