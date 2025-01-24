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    沒碰上詐團男子因粗心險破財 幸賴「她們」幫找回6萬現金

    粗心男過年換新鈔卻掉了，幸好新埔警分局關西所女警們細心幫他尋回。（新埔警分局提供）

    粗心男過年換新鈔卻掉了，幸好新埔警分局關西所女警們細心幫他尋回。（新埔警分局提供）

    2025/01/24 17:22

    〔記者黃美珠／新竹報導〕過年到了，大家都忙著提領大額現金準備發紅包，除了要當心詐騙集團出沒拐詐，也要當心自己粗心大意，以免一樣會破財。

    新竹縣關西鎮詹姓男子週二（21日）正是因為粗心，竟把才剛從銀行領出、熱騰騰的6萬塊現金搞丟了，所幸他求助新埔警分局關西分駐所，經員警積極調閱監視器和訪查協尋，才終於幫他迎來「完璧歸趙」的好運。

    警方說，詹男21日早上快9點半向關西所報案，表示他去銀行換新鈔後，卻不小心在關西南京路一帶弄丟了現金。他雖立刻趕回尋找已無錢財蹤影，經附近店家告知，很可能被一個拖著菜籃的阿婆撿走，他因此報案請警察幫忙找人。

    關西所警員方姿婷受理後，同仁王玨甯、林梓瑋負責調閱監視器，方姿婷則跟黎家洋、張芮寧分頭訪查中興路、南京路一帶的居民以尋找線索，開啟這個不太可能的尋人任務。

    後經抽絲剝繭，警方大膽研判拾得人可能居住的地區，央請里長出面幫忙，最後果然在茫茫人海中找到了拾得現金的阿婆住處。

    警方說，阿婆承認確實有在南京路撿到一包物品，但以為是便當，因不知該怎麼辦就暫時帶回家，警方跟阿婆說明相關的法律、失主焦急的狀況後，阿婆也就只好交出拾得的現金，經清點無誤後由警方代還給詹男。

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