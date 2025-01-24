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    北市大樓傳傾斜 蔣萬安：專家鑑定無傾斜、處理剝落磁磚就可通行

    位於台北市羅斯福路上的原住民族語言研究發展基金會建物，今（24）日驚傳未知原因造成外牆磁磚剝落，相關工務單位趕忙前往拉起封鎖線並進行應變處理。（記者叢昌瑾攝）

    位於台北市羅斯福路上的原住民族語言研究發展基金會建物，今（24）日驚傳未知原因造成外牆磁磚剝落，相關工務單位趕忙前往拉起封鎖線並進行應變處理。（記者叢昌瑾攝）

    2025/01/24 15:56

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市羅斯福路一段原住民語言發展基金會大樓今（24日）傳出疑似傾斜。台北市長蔣萬安今下午受訪表示，經專業人士鑑定後並無傾斜，只要將剝落的磁磚處理後就可通行。

    位於台北市中正區羅斯福路1段63號原住民族語言研究發展基金會大樓今天傳傾斜，隔壁大樓的雨遮、鐵窗也有毀損狀況，現場也有磁磚剝落，警方到場圍起封鎖線。

    蔣萬安下午出席道安會報前被媒體堵訪表示，目前市府掌握，第一時間就找技師公會等專業人士到場，經過專業人士鑑定後，確定大樓並沒有傾斜，只是外牆磁磚有剝落，下午把外牆磁磚處理過後，民眾就可以安全通行。

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    北市原民語言發展基金會大樓驚傳傾斜 現場進行交管

    位於台北市羅斯福路上的原住民族語言研究發展基金會建物（右棟），今（24）日驚傳未知原因造成外牆磁磚剝落，相關工務單位趕忙前往拉起封鎖線並進行應變處理。（記者叢昌瑾攝）

    位於台北市羅斯福路上的原住民族語言研究發展基金會建物（右棟），今（24）日驚傳未知原因造成外牆磁磚剝落，相關工務單位趕忙前往拉起封鎖線並進行應變處理。（記者叢昌瑾攝）

    位於台北市羅斯福路上的原住民族語言研究發展基金會建物，今（24）日驚傳未知原因造成外牆磁磚剝落，相關工務單位趕忙前往拉起封鎖線並進行應變處理。（記者叢昌瑾攝）

    位於台北市羅斯福路上的原住民族語言研究發展基金會建物，今（24）日驚傳未知原因造成外牆磁磚剝落，相關工務單位趕忙前往拉起封鎖線並進行應變處理。（記者叢昌瑾攝）

    位於台北市羅斯福路上的原住民族語言研究發展基金會建物，今（24）日驚傳未知原因造成外牆磁磚剝落，相關工務單位趕忙前往拉起封鎖線並進行應變處理。（記者叢昌瑾攝）

    位於台北市羅斯福路上的原住民族語言研究發展基金會建物，今（24）日驚傳未知原因造成外牆磁磚剝落，相關工務單位趕忙前往拉起封鎖線並進行應變處理。（記者叢昌瑾攝）

    位於台北市羅斯福路上的原住民族語言研究發展基金會建物，今（24）日驚傳未知原因造成外牆磁磚剝落，相關工務單位趕忙前往拉起封鎖線並進行應變處理。（記者叢昌瑾攝）

    位於台北市羅斯福路上的原住民族語言研究發展基金會建物，今（24）日驚傳未知原因造成外牆磁磚剝落，相關工務單位趕忙前往拉起封鎖線並進行應變處理。（記者叢昌瑾攝）

    蔣萬安表示，經專業人士鑑定，原住民語言發展基金會大樓並無傾斜。（記者甘孟霖攝）

    蔣萬安表示，經專業人士鑑定，原住民語言發展基金會大樓並無傾斜。（記者甘孟霖攝）

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