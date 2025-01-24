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    全家都被詐騙？父提領195萬現金買房 1家3口地點都兜不攏

    父親說要提領195萬說買房，1家3口卻連地點都兜不攏，所幸在彰化縣金融行庫的行員與警察攜手才免於被騙。（民眾提供）

    父親說要提領195萬說買房，1家3口卻連地點都兜不攏，所幸在彰化縣金融行庫的行員與警察攜手才免於被騙。（民眾提供）

    2025/01/24 15:08

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕全家都信了詐騙的話？彰化縣秀水鄉60歲吳姓男子臨櫃提領195萬元現金，透露是要給兒子買房子，隨即就把錢交給兒子就先行離去，警方獲報到場關心，卻發現吳男、吳妻與兒子，3人連買房地點都不一樣，只好一再勸說，最後兒子同意把錢存回去，才保住了吳男辛苦的退休金。

    鹿港警分局表示，因為接獲有民眾提領195現金需要護鈔服務，馬鳴派出所的所長洪漢鵬、警員楊宗晏立到場才發現，提領的吳男有事把錢交給22歲兒子後就先行離開，詢問其用途，吳男兒子都回答不出來。

    員警馬上打電話給提款的吳男，也打給吳妻，吳男才說要投資房地產，要買房子在鹿港，但是妻子卻稱是買在秀水，兒子連地點都說不出來，因為這實在不合理，研判就是遭到詐騙，最後吳男才說，因為聽到投資房地產很賺錢，才會去領錢來買房投資，但在警方勸說下，決定先把錢回存到兒子帳戶，以後再說。

    警方強調，還好金融機購的行員反應快，當吳男要提領大筆現金，就跟男子說要申請護鈔，才能讓員警有時間可以到場攔住血汗錢，也呼籲，投資理財應該要採取正當管道，以免免得辛苦錢有去無回。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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