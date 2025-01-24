代操台股期貨、台指選擇權吸金44億 檢求處主嫌15年徒刑

桃園地檢署查扣保時捷跑車已完成拍賣。（桃檢提供）

2025/01/24 14:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕黃姓男子組織吸金集團從2018年4月起，成立「盛隆交流群」LINE群組，以代操台股期貨、台指選擇權並保證獲利，吸引2552人投資近44億元，黃男與集團成員則拿著錢購買不動產、豪車、精品爽過豪奢生活，桃園地檢署今天因違反期貨交易法、銀行法等案件，起訴黃男等9人，其中黃男部分，已建請法官具體求刑有期徒刑15年、併科2000萬元以上罰金。

51歲黃男成立「盛隆交流群」群組後，找姚姓女子提供帳戶並協助發放紅利等業務，便以代操台股期貨、台指選擇權並保證獲利的手法，招攬民眾加入群組投資，檢方調查，黃男見手法奏效，又祭出高額業績獎金等方式，吸收小部分的投資民眾包括駱姓女子等7人，加入經營團隊，持續以高比例分紅等方式，吸引投資民眾拉入其他民眾加入群組。

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2023年11月間，黃男更大張旗鼓架設交流網站，擴大招攬，讓投資人數超過2000人，檢方調查，黃男為取信投資民眾，持續招攬新投資金錢，再以「吸後金、補前金」方式維持支付分潤，遮掩他拿錢去購買土地、建物、豪車、精品等情事。

桃檢今天偵結，已因違反期貨交易法等案件將黃男等9人提起公訴，並聲請沒收犯罪所得8億餘元，檢方指出，黃男等人被查扣現金8680萬餘元、建物3筆、土地2筆、保時捷跑車1輛、LV與DIOR等精品、勞力士等名牌手表數十支、香奈兒等名牌首飾等物，其中保時捷跑車已以210萬元完成拍賣。

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桃園地檢署查扣黃姓男子等人購買的精品。（桃檢提供）

桃園地檢署查扣黃姓男子等人購買的名牌手表。（桃檢提供）

桃園地檢署查扣黃姓男子等人持有的鉅額現金。（桃檢提供）

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