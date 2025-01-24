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    彰化惡火奪2命母女昏迷搶救中 醫：母親恐成植物人

    惡火燒毀住家，失去女婿與孫子的阿嬤，堅強面對事實，她說，「醫院還在呼吸的要先顧好，兒子還要做治療，女兒跟孫女也還在急救，把房子整理好，畢竟日子還要再過下去。」（民眾提供）

    惡火燒毀住家，失去女婿與孫子的阿嬤，堅強面對事實，她說，「醫院還在呼吸的要先顧好，兒子還要做治療，女兒跟孫女也還在急救，把房子整理好，畢竟日子還要再過下去。」（民眾提供）

    2025/01/24 14:03

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市全福街一棟四層樓透天厝昨清晨4時許發生大火，釀2死2重傷悲劇，父子不幸罹難，母女則陷入昏迷，仍在與死神拔河。醫院表示，母親因腦部缺氧時間較長，受損嚴重，恐成植物人，情況不樂觀。

    34歲的鐘太太由秀傳醫院收治，7個月大的女兒則由彰基醫院救治，兩人目前都在加護病房搶救中。秀傳醫院表示，鐘太太的昏迷指數仍為3分，但升壓藥劑量已稍減。副院長李佳穎指出，因腦部缺氧時間較長，傷勢嚴重，雖持續進行高壓氧治療，但恢復情況難以預測，最壞的結果可能成為植物人。

    至於7個月大的女嬰，彰基兒童醫院胸腔科主任黃傑瑞表示，昏迷指數仍是3分，但血壓與心跳已恢復正常，醫院正監測酸鹼與電解質不平衡問題，並逐步調整至穩定狀態。他強調，目前仍處於急性期，需優先穩定生命徵象，再進一步評估後續治療。

    屋主徐太太（阿嬤）昨夜從日本趕回台灣，凌晨抵達彰化，上午便趕往醫院探視女兒與孫女。她心情沈重地說，「醫院還在呼吸的要先顧好，兒子還要做治療，女兒跟孫女也還在急救，把房子整理好，畢竟日子還要再過下去。」

    阿嬤一家6人數年前購買這棟40多年屋齡的中古透天厝，與女兒、女婿及孫子女同住，未料突遭祝融，女婿與孫子葬身火海，女兒和孫女仍在加護病房搶救，而她因出國旅遊逃過一劫。得知噩耗後，連夜搭機返台，目前暫居公所安排的南瑤宮媽祖文化館，慈濟基金會亦協助後續安置事宜。

    彰化縣消防局初步研判，起火點位於一樓，疑因電線短路引發火勢，並因一樓堆積大量雜物，影響逃生。檢方已於昨天下午相驗遺體，並持續調查確切起火原因。

    彰化市全福街一棟四層樓透天厝昨清晨4時許發生大火，釀2死2重傷悲劇，屋內被燒得面目全非。（記者張聰秋攝）

    彰化市全福街一棟四層樓透天厝昨清晨4時許發生大火，釀2死2重傷悲劇，屋內被燒得面目全非。（記者張聰秋攝）

    火失的透天厝，拉起封鎖線，進行火調與後續處理。（記者張聰秋攝）

    火失的透天厝，拉起封鎖線，進行火調與後續處理。（記者張聰秋攝）

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