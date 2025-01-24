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    高雄毒蟲戴著腳鐐開車脫逃 看管員警被記過、所長也連坐處分

    高雄仁武警分局發生嫌犯脫逃事件，員警遭到記過處分。（記者洪臣宏攝）

    高雄仁武警分局發生嫌犯脫逃事件，員警遭到記過處分。（記者洪臣宏攝）

    2025/01/24 13:26

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武分局發生嫌犯脫逃事件，通緝身分張簡姓男子1月2日深夜遭攔查被捕，未料隔天上午7時警力單薄，張簡嫌不顧還戴著腳鐐，趁看守的張姓員警不注意時拿走鑰匙開車逃跑，警方在2小時後將他逮捕回籠，張員則被記過2次並函送橋頭地檢署，所長連坐記2支申誡。

    仁武分局仁美派出所員警於1月2日深夜11時許巡經鳥松區神農路，發現一部轎車懸掛車牌與車型不符，查獲駕駛張簡嫌為高雄地檢署發布的毒品通緝犯；另自小客車使用它車牌照違反道路交通管理處罰條例第12條規定，處新臺幣3600元以上、10800元以下罰鍰並移置保管及扣繳牌照。

    警方將張簡嫌帶回派出所偵訊，3日上午7時只有張員看管，張簡嫌說要抽菸，趁張員不注意時拿走自己的車鑰匙，奪門而出並開車逃逸。

    警方發現嫌犯脫逃，透過監視器發現他逃回大寮區住家附近空地上，曾下車取物，隨後一直待在車上，員警循線抵達時他成了甕中之鱉。

    仁武分局表示，將持續加強員警執勤觀念及人犯戒護規範，避免類似案件再次發生。

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