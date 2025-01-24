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    新北「地政關懷提問措施」剛上路就立功 阻詐團得手500萬

    新北市地政局今年1月推出「地政關懷提問措施」，地政局長汪禮國表示，措施上路至今成功防堵首起假投資騙房產案件，保住當事人500萬元。（新北市地政局提供）

    新北市地政局今年1月推出「地政關懷提問措施」，地政局長汪禮國表示，措施上路至今成功防堵首起假投資騙房產案件，保住當事人500萬元。（新北市地政局提供）

    2025/01/24 13:22

    〔記者黃子暘／新北報導〕詐騙手段變化多端，新北市地政局今年1月推出「地政關懷提問措施」，地政局長汪禮國表示，措施上路至今成功防堵首起假投資騙房產案件，保住當事人500萬元。地政局地籍科長王珮榕呼籲，年節將近，可多關心親友防範詐騙，並一起上網申辦「地籍異動即時通服務」，將服務通知對象設定為自己信任的家人，讓即時通服務成為不動產守護天使。

    地政局表示，本月初有一位中年女子至汐止地政事務所辦理私人抵押權設定500萬元及預告登記案件，地所人員認為此案符合高風險特徵，再加上陪同前來的2名男子形跡可疑，其中楊姓「地政士」遠從台南北上，不同於一般常見狀況；當事女子表示，該筆抵押貸款將用於開設美容工作室，地所人員仍詳細說明其抵押設定相關細節，並提醒恐有詐騙風險，女子當下表示了解，仍堅持申辦後離開。

    地政局指出，數日後，女子回到地所求助表示，當天聽聞提醒後驚覺有異，原來她是加入了LINE投資群組，被話術誘騙下載投資APP，並使用APP申購未上市股票，抽中後須繳交690萬元，女子沒有錢支應，遭詐團恐嚇「內線交易一定要付款，不然就會違約交割，會被判刑抓去關」，女子驚慌之際，詐團再度誘騙以不動產抵押籌資金，並介紹楊姓地政士陪同申辦。

    地政局說，女子表示自己根本不認識所謂楊姓地政士、陪同男子、抵押權人，也不知道申辦的相關內容，但對方教她面對地所詢問要說都知道、都認識，抵押貸款是要創業使用，否則地所起疑就借不到錢，本來說好貸款400萬元，未料申辦當天卻突然改為貸款500萬元，而且存摺、印章、自然人憑證都早已交付給詐團，好在經由地所人員提醒，她與家人討論後馬上報案，並持報案單回到地所撤銷抵押權設定登記。

    地政局表示，地所同仁協助成功塗銷女子的抵押權設定，地政關懷提問機制月初上路就立即發揮功效，各地所都會持續留意申辦私人抵押權設定的案件，加強關懷提問以阻絕詐騙發生。

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