帶著電子錢包、點鈔機全台走透透 假幣商詐騙被花蓮警破獲

花蓮縣警局刑警大隊破獲假幣商詐騙，逮捕黃姓男子帶著電子錢包、點鈔機全台走透透，以投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利話術詐騙，訊後遭法院羈押獲准。 （警方提供）

2025/01/24 12:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣去年受理詐騙案件達到1766件，騙手法以假投資602件（34%）最高，縣警局刑警大隊今天又破獲假幣商詐騙，逮捕黃姓男子帶著電子錢包、點鈔機全台走透透，以「投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利、省去交易稅金」等話術詐騙，訊後遭法院羈押獲准。

花蓮縣警局指出，接獲民眾報案聲稱遭到臉書網友以「投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利」等話術詐騙，去年12月中旬在花蓮市某處停車場，逮捕黃姓非法幣商，於查扣點鈔機、提款卡、現金袋及現金52萬多元等證物，依違反詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

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警方指出，28歲黃姓男子上次才因詐欺罪入監服刑，才剛出獄2週，隨即以相同手法再度犯案，在網路以通訊軟體結識友人，待對方失去戒心後，就開始勸說一起投資虛擬貨幣，並介紹幣商，被害人上當後，黃男就帶著電子錢包宛如「行動洗錢機」的詐騙車手，以面交方式騙取被害人大筆現金。

被害人P小姐（化名）透過警方說自己被詐騙過程，指稱詐騙集團成員利用Messenger臉書通訊軟體主動結識，另加入Line好友聊天及誆騙投資虛擬貨幣，誘騙其提領現金兌換虛擬貨幣轉入詐欺集團指定的「TokenEx」交易平台錢包，再指派俗稱「行動水房」個人幣商到府收款、兌幣，導致P小姐損失5萬1663顆泰達幣/USDT，價值約173萬元。

近期詐欺案件各類贓款極易透過虛擬資產掩飾或隱匿，警方指出，政府修訂洗錢防制法第6條第4項，未至金管會完成洗錢防制法登記的交易所及個人幣商，不得提供虛擬資產服務，若未依法登記並提供服務，將處2年以下有期徒刑併科500萬元以下罰金。

花蓮縣警察局長陳百祿說，詐欺集團洗錢犯嫌自稱「個人幣商」是意圖規避刑責，詐團聲稱「到府收款」、「到府幣商」都是詐騙！行政院推出打詐四法、修正洗錢防制法，將幣商納入管制，對於司法實務上涉詐個人幣商，將生一定制裁及嚇阻效果；提醒民眾，165打詐儀錶板獨立網站中有豐富的資訊及詐騙手法大公開，能大幅提升反詐意識，

花蓮縣去年1至12月受理詐騙案件共1766件，縣警局進一步統計，詐騙手法以假投資602件（34%）最高，假網拍（購物）254件 （14%）次之，ATM解除分期付款 84件（5%）再次之，財損數仍屬假投資詐騙手法最高，精方歡迎民眾到打詐儀表板點擊閱覽各種詐騙手法，並推播給身邊的親友，聯合群眾力量共同抵制詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

花蓮縣警局刑警大隊破獲假幣商詐騙，逮捕黃姓男子帶著電子錢包、點鈔機全台走透透，以投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利話術詐騙，訊後遭法院羈押獲准。 （警方提供）

花蓮縣警局刑警大隊破獲假幣商詐騙，逮捕黃姓男子帶著電子錢包、點鈔機全台走透透，以投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利話術詐騙，訊後遭法院羈押獲准。 （警方提供）

花蓮縣警局刑警大隊破獲假幣商詐騙，逮捕黃姓男子帶著電子錢包、點鈔機全台走透透，以投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利話術詐騙，訊後遭法院羈押獲准。 （警方提供）

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