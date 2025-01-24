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    首頁　>　社會

    竹市「口水怪客」隨機攻擊！無辜女子被噴滿臉穢物

    新竹市舊城區出現口水怪客朝陌生女子吐口水及異物，警方循線查獲是男街友所為，已依法究辦。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市舊城區出現口水怪客朝陌生女子吐口水及異物，警方循線查獲是男街友所為，已依法究辦。（記者洪美秀翻攝）

    2025/01/24 12:37

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市舊城區出現口水怪客！一名女子20日晚間行經舊城區大同路時，突遭一名男子騎腳踏車往臉上吐了口水及異物，由於唾沫沾附在眼睛，女子指稱事後眼睛發炎疼痛，趕緊向派出所報案，警方今天查獲外縣市40多歲男街友，男子坦承是其所為，並稱是心情不好的突發行為，但男子精神狀況不穩定，警方已依刑法傷害、妨害名譽等罪嫌移送偵辦。

    有民眾在網路社群發佈監視器影片，畫面中 ，女子手上大包小包走在騎樓下，忽然後方一名男子騎著腳踏車，目標明確的直直朝她加速，超越女子後擋在她前方，一回頭就往女子臉上吐口水，男子隨即加速跑走，留下一臉口水、滿臉錯愕的女子，因口水噴到眼睛，也造成女子眼睛發炎，女子立即向派出所報案。

    由於事發地點就在舊城區大同路附近一間旅館前，飯店人員表示，當下女子表示對方先喝了一口水再朝她吐，是故意攻擊，而且周遭街友往來頻繁，晚間都睡在新竹火車站的地下道，街友的家當幾乎佔據通道兩旁，懷疑吐口水的男子很可能就是街友。

    警方隨後調閱監視器，發現該名口水怪客除對女子吐口水，也騎腳踏車故意挑釁其他路人，在鎖定男子身分後，今天將男子逮捕到案，男子坦承是其所為，但與該女子無恩怨，只是隨機行為，警方偵訊後將男子移送法辦。

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