被控接受上海台辦落地招待涉反滲透法 北市21名里長不起訴

北市文山區興家里里長劉宗勳等人，曾因接受落地招待，而被約談。（資料照）

2025/01/24 12:09

〔記者王定傳／台北報導〕曾被中國政府賦予「村執行主任」職銜、北市文山區忠順里長曾寧旖，及現任台北市文山區里長聯誼會長、興家里長劉宗勳2人，被控藉文山區與上海市崇明區為「姊妹區」，邀約北市19名里長，前往上海接受上海台辦落地招待，全程僅須支付機票費等15000元，食宿等費用全免，對岸官員趁餐會時置入「兩岸一家親」觀念，曾女返台後還帶頭支持當時的國民黨立委候選人賴士葆，涉反滲透法，台北地檢署調查後認為罪嫌不足，今將曾、劉等21人通通不起訴。

檢警調查，曾、劉2人自2023年2月起以「姊妹區」為由，規劃「112年上海社區交流團」，計畫邀請文山區多名里長與配偶前往上海接受七天六夜的落地招待，參加者只須自付來回機票費、旅行社代辦費、伴手禮費約15000元，其餘在中國餐飲、住宿、交通及門票等旅費，全由上海台辦資助。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，曾女負責與台辦人員聯繫赴中事宜，劉宗勳則負責辦理機票訂購、招攬里長參加；曾女於同年7月將團員名單彙整回報台辦後，在9月1日與劉男帶著其他19名里長與其配偶飛往上海旅遊；期間，陸續有上海市台辦副主任、上海台辦聯絡處官員、處長、上海市崇明區委常委兼統戰部部長、上海市松江區委常委兼統戰部部長等人出席；對岸人員並趁聚餐時置入「兩岸一家親」觀念。

檢警調查，曾女於9月7日返台後，仍持續與台辦人員密切聯絡，並應台辦人員要求，把國民黨台北市文山區黨部主委宋苡瑋的資訊交給對方，還在藍營的「固本會報」中帶頭高喊「賴士葆加油、國民黨凍蒜」等，涉反滲透法等罪嫌；但曾女等21人都否認犯行。

檢方則認為，雖部分被告供稱有喊「兩岸一家親」，但這用語是中國創設、我國政治人物也有以此為口號，向中國釋出善意，所以他們辯稱說這句話是希望大家都好，並非毫無憑據。

檢方並認為，文山區與上海松江區確曾簽署交流合作備忘錄，旅行團出發前是以姊妹區交流、公益參訪等名目，開放式詢問里長意願，並未限制特定黨派，過程中雖有中方官員出席，但查無要求團員支持特定候選人情形，加上他們有繳一定團費，非全部由中方招待，況無證據顯示曾、劉有明示或暗示要里長支持特定候選人，部分被告返國後參與特定政黨或候選人造勢活動，這屬個人政治性言論，受言論自由保障。

檢方認為，無證據顯示曾、劉於組團前、參訪中或返台後，有向其他被告、親屬表達支持特定吼懸人或企圖影響選舉投票意向行為，亦難認被邀旅行的里長主觀上有收受不正利益認知，將這21人處分不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法