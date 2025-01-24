警政署長張榮興赴國道警局慰勉 確保國道春節疏運安全、順暢

警政署長張榮興（前排右一）今早赴國道警局慰勉紅斑馬春節疏運辛勞，並要求務必確保國道春節疏運安全、順暢，向國道警察局長顏旺盛（前排右二）與一級主管簡報做好春節疏運準備。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/01/24 12:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕警政署長張榮興今天前往國道高速公路警察局慰勉，激勵第一線工作士氣、關心春節連假國道交通安全維護規劃；由於今年假期多達9天，張榮興除感謝國道警春節連假期間堅守崗位，也要求務必確保國道交通安全、順暢；國道警方表示，將全力配合高公局管制、交通疏導，加快處理交通事故及突發路況，加強取締酒駕，維護用路人安全。

張榮興今天一早到國道警察局慰問、關懷員警，了解警方因應春節疏運相關規劃工作，聽取相關簡報，要求確保春節期間國道交通順暢；國道公路警察局長顏旺盛簡報提及，將全力配合高公局管制、交通疏導措施，已通令各大隊加速處理交通事故、處置排持突發路況，更強化酒後駕車等違規取締力度。

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國道警方表示，今年春節9天連假，從25（明）日至2月2日，高公局研判，南向交通量集中在初一到初三，初二為最大車流，預估為平日車流量的1.5倍；北向則集中在初三至初五，初四出現最大車流量，預估約平日1.6倍；初三則是雙向最大量，預估為平日1.5倍。

高公局因應可能湧現大量車流狀況，高速公路將實施「匝道封閉」、「高乘載管制」、「開放路肩」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等多項措施，以紓解車流。

國道警方說，警方因應加強國道沿線周邊觀光景點、遊樂區吸引大量人潮，配合地方警局加強交通疏導管制，適時提供交通事故、壅塞路段等即時路況訊息，供用路人了解全般路況，促進交通安全與順暢，確保民眾過個安心順暢春節。

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