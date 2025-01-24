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    首頁　>　社會

    台中小五童飛奔過馬路遭撞飛倒地 因媽媽叫他做這件事

    李童飛奔衝過建興路，遭白色自小客未減速撞擊倒栽蔥倒地。（畫面截自社會事新聞影音）

    李童飛奔衝過建興路，遭白色自小客未減速撞擊倒栽蔥倒地。（畫面截自社會事新聞影音）

    2025/01/24 11:55

    〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區建興路6號路口有古早味挫冰等市集，1名媽媽趕辦年貨，叫11歲李姓男童到對向機車拿麵包，李童飛奔衝過建興路，遭白色自小客未減速撞擊，李童身體撞飛騰空倒栽蔥倒地，哀稱「尻川（屁股）好痛」，所幸擦傷未送醫，警方認為未依規定穿越馬路開罰500元。

    下週二（28日）就是大年除夕，市區常見熱鬧採購年貨情景，李童與媽媽在23日傍晚5時35分許，在建興路與復興街口採購年貨，路口寬度僅約10公尺，媽媽要求到對向機車腳踏處「拿麵包」，李童衝過建興路，遭張男（50歲）駕駛白色自小客車撞飛，路人見狀驚呼連連，李童倒栽蔥騰飛倒地後，再跑過馬路找媽媽「秀秀」（台語；安撫）。

    太平警分局交通分隊長翁鉞勳說，李童頭部及臀部輕微擦挫傷，張姓駕駛酒測值為0，肇事路口為網狀線未繪設行人穿越道，附近100公尺內繪設行人穿越道（中興東路與建興路口），李童違規穿越馬路依道路交通管理處罰條例第78條，裁處新台幣500元罰鍰。

    太平警分局交通分隊長翁鉞勳說，李童違規穿越馬路裁處新台幣500元罰鍰。（圖片由讀者提供）

    太平警分局交通分隊長翁鉞勳說，李童違規穿越馬路裁處新台幣500元罰鍰。（圖片由讀者提供）

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