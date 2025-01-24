板橋男子遭砍倒地！感情糾紛釀禍 警逮3人

新北市板橋今天凌晨傳出追砍糾紛，警方到場發現方男倒地，過濾監視器赫見眾人追砍一人，釐清為感清糾紛釀禍，警方迅速逮獲主嫌等三人到案。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/24 11:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區今天清晨傳出一名男子倒臥在地，海山警分局員警到場，發現方姓男子雙腿有刀傷，先將他送醫，初步了解為感情糾紛引起，方男跟女友前任男友胡男有糾紛，相約談判，未料方男到場遭胡男等7人伏擊，遭砍雙腳腳筋，警方案發4小時逮獲主嫌胡男等3人，將依傷害、妨害秩序罪嫌送辦，續追在逃共犯。

海山警方今天清晨4時許獲報，板橋區雨農路傳出糾紛，一名男子遭砍倒地，因案發就在新海派出所斜對面，警方趕抵發現27歲方男倒地，兩小腿刀傷，警方先將他送醫救治，傷勢穩定後，方男供稱因與女友前男友胡男有口角糾紛，雙方相約談判，但胡男暗中找來6名同夥，待方男一現身，就遭胡男及同夥亂刀、亂棒毆傷、砍傷，胡嫌等人將胡男打倒在地後逃離。

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警方擴大調閱監視器，發現被害人方男躲避毆打，當街逃竄，後方一群黑衣人快速追上，持刀棍攻擊方男，警方鎖定涉案2部轎車及7人，今天上午7時30分將主嫌胡男等3人查緝到案，持續追緝4名犯嫌；警方將全案依傷害、妨害秩序罪嫌送辦，約制雙方尋仇，避免衍生後續治安事件 。

新北市板橋今天清晨傳出追砍糾紛，警方到場發現方男倒地，過濾監視器赫見眾人追砍一人，釐清為感清糾紛釀禍；警方當場查扣打人的手電筒棍棒。（記者吳仁捷翻攝）

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