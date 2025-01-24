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    走春當心紅包失血！日月潭區間測速重啟 單月超速破千件

    省道台21線日月潭區間測速於去年12月重啟，單月取締破千件，警方提醒民眾依速限行駛，以免春節走春「紅包」失血。（記者劉濱銓攝）

    省道台21線日月潭區間測速於去年12月重啟，單月取締破千件，警方提醒民眾依速限行駛，以免春節走春「紅包」失血。（記者劉濱銓攝）

    2025/01/24 11:04

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投省道台21線日月潭往來埔里的區間測速照相，於去年12月重啟執法，單月取締超速達1156件，換算每天有37件違規，南投警方表示，該路線為觀光要道，應是外地遊客不清楚區間測速重啟，才會重新執法1個月就出現破千案件，提醒民眾春節到日月潭走春，務必依速限行駛，以免「紅包」失血。

    日月潭區間測速位在埔里鎮桃米至魚池鄉大雁路段，速限60公里，南北雙向2.8公里都會取締，並於去年12月重啟執法，警方統計單月取締高達1156件，其中最高時速為96公里，等同超速36公里。

    南投警方指出，該路段屬於山坡道路，且沿路多彎還有長下坡，過去曾發生死亡車禍，才會建置區間測速，由於觀光道路外地車輛多，雖重啟之前已宣導半年，但可能還是有外地駕駛不知道，以致執法1個月就有破千件超速。

    警方也提醒，春節許多民眾會到日月潭踏青走春，該路段速限60公里，執法則放寬10公里，時速達71公里就會開罰，違者可處1200元至2400元罰鍰，民眾務必留意，以維行車安全，也避免「紅包」失血。

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