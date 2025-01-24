強行舌吻磨蹭下體！高市國小校長帶隊比賽 住旅館猥褻他校女師

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2025/01/24 10:50

〔記者黃明堂／台東報導〕高雄市某國小校長去年帶隊到台東參加運動會，投宿旅館當晚，邀他校女教師進房間聊天，被控以手環勾女師頸部、強行舌吻，又順勢利用上半身壓制女師在床沿掀裙、以下體磨蹭，強制猥褻得逞。女師逃離後報警，由台東地檢署依強制猥褻罪起訴，台東地方法院判刑2年4個月。

判決書指出，這位男校長帶隊到台東參加在某國小舉辦的特定族群小學聯合運動會，當晚與包含受害女師在內的其他學校教職員餐敘，返回旅館後，當晚11點多，邀約女師到他的房間聊天。女師說，一開始是坐在電視旁的櫃子上，校長一直要她一起坐到床上，她不好意思多次拒絕，因而答應，但為了保持距離，所以選擇坐在床邊，彼此約有2至3個人可以坐下的距離。

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但大約3分鐘不到，校長突然移動身體過來、雙手抱她肩膀，她有拒絕，他仍然抱著她，並將舌頭伸入嘴巴親她，她因為思及被告校長的身分，往後也會碰到面，所以不敢太用力將其推開，過程持續約15到20秒，校長就順勢將其壓在床上親吻她，甚至掀起她裙子、用下半身摩擦，她很害怕，大約持續30秒後，她即乘機利用拿在手上的手機傳訊息給「LINE」群組上同事，要求她們打電話過來，但當時沒人來電，她無法再等，即自己打電話給另位女師，假裝是那位女師找她，趕緊離開。

男校長矢口否認涉有何強制猥褻之犯行，辯稱女師對他很信任，也述說其戀愛史，所以誤會有獲得她默認，才情不自禁地去抱、親吻她，但沒有撫摸脖子、強吻、上身壓制，或掀裙以下半身磨蹭Ａ女下體等強制猥褻行為。

不過，法官採信被害女師證詞，並傳訊當天其他老師見證，且事涉女性性自主權益，一般女性當不致編造此等受害過程而無端自陷己身於不利之窘境，男校長顯未見悔意，也未與女師和解成立，因此判如上刑度。

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