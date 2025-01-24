酒店經紀挖角妹子爆衝突 和解條件「還一個妹子，不論相貌」

張姓男子不滿旗下酒店妹被挖角，竟率眾在街頭痛打同業。示意圖。（資料照）

2025/01/24 10:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕從事八大經紀的張姓男子，不滿旗下酒店小姐被郭姓男子挖走，他透過酒店業者放話，要求郭男還他一個妹子「不論相貌」，還要包一個紅包賠罪，郭不理會，竟被張男率眾當街拿球棒痛打，法官依妨害秩序等罪判張男徒刑5月，得易科罰金。

判決指出，2023年2月，張男旗下的酒店小姐有意跳槽到郭男公司，張男得知此事後，透過酒店業者向郭男「寄話」，並提出「還給他們一個酒店小姐、不論相貌」、「包個紅包給他們，否則在高雄市相遇得到」兩項要求，但郭男不理會，讓張男更不爽。

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同年3月，張男找來兩名友人在郭男位於三民區的住處附近埋伏，當郭男現身時，張男確認身分無誤，2名友人立即揮動手中的鋁製球棒朝郭男的左膝揮打，郭中了一棒後趕緊逃跑，張男等人見狀也不追擊，把目標轉向郭的座車，開始揮棒砸車。

郭男逃脫後報警，警方循線逮捕張男3人，高雄地方法院審理時，張男3人坦承犯行，法官認為他們犯後態度尚可，且已與被害人達成和解，因此恐嚇罪部分判張男拘役20天，率眾打人部份依攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪判刑5月，均得易科罰金，2名友人部分也被依妨害秩序罪各判刑4月，均得易科罰金，可上訴。

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