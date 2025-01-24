此賓利非彼賓利！「豪車賓利跨界聯名」威士忌詐賺5500萬 4人被訴

中檢查獲的「豪車賓利跨界聯名」威士忌，竟是涉嫌盜用商標，與豪車賓利廠牌無關，在台灣兌水調和的威士忌，圖為賓利名車。（調查局提供）

2025/01/24 10:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署檢察官周奕宏，去年於網路發現名為「賓利」品牌的威士忌，指揮警方偵查，竟是仿冒商標案，44歲郭姓男子成立鼎航商務科技有限公司（簡稱鼎航公司），進口威士忌酒類，分裝兌水後，裝入貼有類似「賓利」商標的酒瓶，再用「豪車Bentley（賓利）跨界聯名」宣傳銷售，每瓶售價2500至4800元不等，此「賓利」非彼「賓利」，不法所得計達5500萬餘元，今天（24日）依刑法第339條的加重詐欺取財罪，商標法的侵害商標權罪，以及同法的侵害證明標章罪，起訴郭男與員工4人。

中檢偵查指出，郭男於2019年成立鼎航公司，聘僱陳男等3人為股東兼員工，知名豪車品牌英商賓利汽車有限公司（簡稱賓利汽車公司），是向我國經濟部智慧財產局申請註冊，核准登記而取得的商標權，現在仍於商標專用期間內，蘇格蘭威士忌的產地證明標章，是蘇格蘭威士忌協會（The Scotch Whisky Association），向台灣智慧財產局申請註冊，核准登記而取得的產地證明標章。

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郭男等人明知「Bentley Group By Share Ltd.」（賓利集團股份有限公司），是他人意圖仿冒英商賓利汽車公司的商標，而在英國設立登記的公司，與英商賓利汽車公司毫無相關，郭男等人卻向「Bentley Group By Share Ltd.」洽談，取得在台灣的總代理權，對外以「賓利」品牌銷售威士忌，並於2021年9月間，在台灣設立台灣賓利酒業有限公司（簡稱賓利酒業公司）。

郭男等人從英國進口麥芽威士忌、調和威士忌，由不知情的台灣廠商混合、兌水後，分裝至貼有類似賓利汽車公司商標的酒瓶，且產地證明標章，未標註「分裝商」資訊，刻意隱匿在台分裝的事實，更將麥類、穀物混合的調和威士忌，不實標註為不含穀類的麥芽威士忌，利用社交網站、粉絲社團發文行銷，宣稱「豪車Bentley 跨界聯名」，或「賓利非凡限量25年威士忌」等名稱，使消費者陷於錯誤，願意用高價購入。

檢警於去年2月5日搜索頂航公司、賓利酒業公司，估計不法所得達5500萬餘元，中檢並強調，郭男等人仿冒賓利商標，劣幣驅逐良幣，使社會大眾陷於錯誤、獲取暴利，易使外界將我國與山寨商標印象連結，嚴重破壞台灣智慧財產權形象及商業秩序，犯後飾詞狡辯、態度不佳，建請法院從重量刑，達5500萬餘元犯罪所得沒收。

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檢方查扣「豪車Bentley（賓利）跨界聯名」威士忌，一瓶售價4800元，但此「賓利」非彼「賓利」，涉嫌盜用賓利汽車公司商標。（中檢提供）

中檢查扣的「賓利非凡限量25年威士忌」，分裝等資訊疑似標示不實。（中檢提供）

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