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    酒後騎電動代步車上路也屬酒駕 84歲老翁被移送法辦

    馬路上常見電動代步車，若酒後上路仍屬酒駕行為。示意圖。（記者黃明堂攝）

    馬路上常見電動代步車，若酒後上路仍屬酒駕行為。示意圖。（記者黃明堂攝）

    2025/01/24 10:05

    〔記者黃明堂／台東報導〕馬路上常見老人家騎電動代步車，在路權上視同行人，但若喝酒上路，也屬酒駕！今年初台東市一件死亡車禍中，機車騎士追撞前方操作電動代步車的84歲長者，造成3人受傷，其中電動代步車乘客送醫後不治死亡，但操作電動代步車的84歲長者經警方實施呼氣酒精濃度測試，酒測值超出標準值0.25mg/l以上，已觸犯刑法中之公共危險罪。

    警方說明，電動代步車雖然名稱中有「車」一字，依照「醫療器材管理辦法」之規定，屬於個人行動輔具；若民眾使用電動代步車行駛在道路上，依據路權視為行人；然而依據刑法第185-3條規定：駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。電動代步車使用電力為動力，屬於刑法中之動力交通工具。

    台東縣警局交通警察隊隊長吳昇忠提醒民眾，使用電動代步車的操作者應將自己當作行人，遵循行人之交通安全規定，在道路上靠邊及在人行道行駛，穿越道路時更應該行駛在枕木紋或斑馬線上，遵守交通規則，就是保障自己及他人生命、身體安全，一起建構安全無虞的交通環境。

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