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    租貨櫃屋非法貯存大量事業廢棄物 賺近10萬被沒收另判1年5月

    陳男利用貨櫃屋非法貯存大量事業廢棄物，犯行敗露被判刑1年5個月。（資料照）

    陳男利用貨櫃屋非法貯存大量事業廢棄物，犯行敗露被判刑1年5個月。（資料照）

    2025/01/24 10:04

    〔記者李立法／屏東報導〕陳姓男子無處理廢棄物的許可，卻承攬清運事業廢棄物業務，利用租來的貨櫃屋非法貯存大量廢棄物，牟取不法利益，警方獲報查出陳男犯行後送辦，屏東地院依違反廢棄物清理法判處陳男1年5個月徒刑，並沒收近10萬元的不法所得，可上訴。

    陳男未取得廢棄物清除、處理許可文件，也未經主管機關准許，卻向特定業者承攬清運廢錫紙、廢泡棉、廢軟墊、廢太空包、廢木材、廢石膏板、廢塑膠管、廢排油煙管、廢塑膠條等業務，並在屏東市承租3間貨櫃屋，非法貯放清運而來的大量廢棄物，牟取不法利益。

    貨櫃屋所有人發現出租的貨櫃內堆滿來路不明的廢棄物，決定報警處理，警方當場查出貨櫃屋內貯放近8噸重的事業廢棄物；陳男卻辯稱，只是暫存在貨櫃屋內，與焚化廠協調後，就會運往焚燒；檢方認為陳男所辯不足採，依違反廢棄物清理法起訴陳男。

    屏東地院認為陳男沒有處理廢棄物的合法證照，卻利用租來的貨櫃屋貯放大量廢棄物牟利，實不取足，除依違反廢棄物清理法判處陳男1年5個月徒刑，還要沒收或追繳不法所得9萬6千元。

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