台中噁男強抱女童性侵辯「只有淺淺插入」 求減刑下場曝

台中林姓男子見一名女童在台中市港區藝術中心位於落單，竟強抱指侵得逞，一審判7年4月徒刑。（記者陳建志攝）

2025/01/24 09:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中林姓男子去年8月前往台中市港區藝術中心，見一名女童獨自在餵魚，竟將她強抱坐在自己大腿上，強拉內褲撫摸下體還指侵，女童媽媽得知氣炸報警提告，林男審理時卻辯稱「只有淺淺插入，沒很深」要求減刑；但法官痛斥，林男身為女童的長輩，本應謹慎舉措為後輩榜樣，卻為一己的慾望，對年幼女童進行強制性交犯行，嚴重影響女童身心健全發展，且未與母女和解，判刑7年4月，可上訴。

判決指出，林姓男子之前在台中市港區藝術中心，就認識經常在水池迴廊餵魚的女童和她的母親，不料去年8月13日一早，林男見只有女童一人在水池迴廊餵魚，竟將她強拉至身旁並抱坐在大腿上，不顧女童掙扎稱「不要」抗拒，還拉開女童內褲，撫摸下體，強行以手性侵得逞，直到母親到場，女童才將上情告知母親，母親氣炸報案提告。

請繼續往下閱讀...

林男在法院審理時坦承不諱，辯護人並辯稱只有「淺淺插入，沒有很深入」並稱被告年事已高，身體狀況時有病痛，經常失眠，請求依刑法第59條及第60條規定減輕其刑。

不過法官認為，林男未與母女達成和解或取得諒解，且林男身為女童的長輩，本應謹慎舉措為後輩榜樣，卻為一己的慾望，對年幼女童進行強制性交犯行，嚴重影響女童身心健全發展，且在偵查中、準備程序及審理初期，猶仍飾詞否認犯行，未思反省，因此不符合減刑條件。

台中地院法官審酌，林男不思呵護幼童，卻為滿足其私慾，罔顧倫常，對女童強制性交，危害女童身體及心理健全發展，所為實應嚴懲，考量坦承犯行已知悔意，審酌母女無意願與林男和解等意見，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處7年4月徒刑，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法